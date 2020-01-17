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Хоккеисты минского "Динамо" третий раз подряд проиграли со счетом 1:5

17.01.2020 08:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хоккеисты минского "Динамо" 16 января в рамках чемпионата КХЛ играли в гостях у подмосковного "Витязя". Встреча закончилась со счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев.

Автором единственной шайбы у "зубров" стал Евгений Дадонов на 57-й минуте встречи.

Кстати, это третий подряд проигрыш минского "Динамо" со счетом 1:5.

В турнирной таблице КХЛ наша команда по-прежнему занимает последнее место.
 
 
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Хоккеисты минского "Динамо" 16 января в рамках чемпионата КХЛ играли в гостях у подмосковного "Витязя". Встреча закончилась со счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев.
 
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