Недалеко от нашего города размещен Борисовский общевойсковой полигон. Ежедневно на его территории проводятся плановые мероприятия боевой подготовки войск Северо-западного оперативного командования, 72 ОУЦ, которые включают стрельбы из всех видов стрелкового оружия на различную дальность, метание боевых гранат, подрывы инженерных боеприпасов разной мощности, использование иного вооружения и военной техники, а также вождение боевых машин.

В связи с этим, жизненно необходимо исключить несанкционированное посещение полигона гражданскими лицами, проезд и проход через его территорию, сбор различного вида дикоросов, катание на велосипедах, пешие прогулки и другие случаи пребывания на военном объекте повышенной опасности. Полигон является запретной зоной, опасной для жизни и здоровья людей.

Игнорирование предупреждений о недопустимости самовольного появления на территории полигона приводят к травмированию и гибели гражданского населения. Кроме того, необходимо знать, что незаконный сбор лома черных и цветных металлов влечет за собой административную ответственность. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушений, ст.12.2, нарушения порядка учета, сбора, хранения, транспортировки, использования, заготовки (закупки) или реализации металлопродукции, черных и цветных металлов влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин.

Не единичны факты, когда люди обнаруживают взрывоопасные предметы.

Помните, что в соответствии со статьей 295 Уголовного Кодекса Республики Беларусь незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ влекут наказание: исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации. Уголовная ответственность за данные преступления наступает с 16 лет, за хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ – с 14 лет.

Территория полигона обозначена предупреждающими знаками «Стой, стреляют!», «Проход и проезд запрещен!». Несоблюдение этих правил влечет за собой смертельную опасность.

Просьба серьезно относиться к данной информации. Это обеспечит безопасность Вам и Вашим близким.

Корр. «КС»