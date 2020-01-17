Что нельзя делать 19 января на Крещение Господне. Как правильно набирать святую воду

А особо отчаянные окунаются в ледяные проруби, веря, что таким образом исцеляются от всех хворей и жизненных напастей. Что на самом деле несет в себе этот праздник, и какие традиции наших предков с ним связаны?

История праздника

Принято считать, что именно в этот день более 2 тыс. лет назад Иоанн Предтеча крестил в воде Иордана сына господнего Иисуса Христа. Спаситель, будучи безгрешен изначально, не имел нужды в Иоанновом Крещении покаяния, но по смирению своему принял Крещение водою, освятив при этом собою водное естество.





Когда это произошло, с небес на землю спустился голубь, а божий голос произнес "Ты сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!". Таким образом, все присутствовавшие удостоверились в божественном происхождении Иисуса.





Приняв Крещение, Христос отправился в пустыню, по которой блуждал 40 дней. Вернувшись, он до своей смерти проповедовал учение Господне, пока не принес себя в жертву ради людей на кресте.

Крещенский Сочельник, или "голодный святвечер"

Справедливости ради, стоит сказать, что основные празднования Крещения начинаются не 19 января, а накануне. Верующие хорошо знают, что в Крещенский сочельник, или, как его еще называют "голодный святвечер", надо соблюдать пост и готовить особые блюда.





На столах у наших предков в это день были взвар, блины, вареники и кутья. После вечерней трапезы остатки кутьи отдавали курам, оставив в отдельном горшке 3 ложки – для того из членов семьи, кто мог задержаться в церкви.





Вернувшись с вечерней службы, они рисовали в разных местах дома на стенах кресты – воском свечей или углем. Они должны были уберечь жилище от нечистой силы и выгнать весь тот негатив, который накопился за год.





Также именно Крещенский Сочельник считался лучшим временем, чтобы окунуться в прорубь после того, как она будет прорублена и освящена. В ночь с 18 на 19 января крещенская вода считается наиболее целебной.

Купание в проруби: окунаться трижды и быть аккуратным

Доктора предупреждают: для некоторых купание в проруби может быть опасно. При желании окунуться, но имея хронические либо острые заболевания, стоит заранее посоветоваться с врачом.





Те же, кто окунаются, делают это обычно трижды, после чего быстро выходят из воды, обтираются полотенцем, тепло одеваются и пьют теплый чай.





Воду в проруби обычно освящают священники, они же часто служат там, в местах купания, службы. Ранее существовала также традиция завершать службы выпуском голубей, которые символизировали Крещение и окончание Рождественских праздников.

Набрать воду по правилам: долой пластик

Утром в день Крещения Господня в храмы обычно выстраивается длинная очередь из желающих набрать святую воду, чтобы потом использовать ее весь год.





Святой водой окропляют жилище, изгоняя злые силы, ее принимают как лечебную натощак с утренней молитвой, и верят в ее поистине волшебные свойства.





Между тем, мало кто знает, что, например, в пластиковых бутылках хранить такую воду нельзя. Не подойдет для этих целей также тара, где раньше было спиртное. Известно, что раньше хозяйки, принося святую воду домой, хранили ее в специальном кувшине или сосуде, который закупоривали и выносили в погреб.





Если у вас нет возможности отправиться за водой в храм, можно набрать ее даже из крана. Ведь считается, что в полночь с 18 на 19 января вся вода становится освященной: надо лишь вовремя и правильно ее набрать, хранить и использовать.





Используют воду также в течение всего года. По мере расходования в нее можно добавлять воду обычную — по поверию, даже одна капля крещенской воды способна освятить любое количество воды обыкновенной.

Не жаловаться на судьбу и не готовить еду

С праздником Крещения Господня в народе связано очень много традиций и примет. Одна из них – запрет на работу. В этот день, как и во все Великие православные праздники, нельзя заниматься готовкой, уборкой, строительством, рукоделием и любой другой работой. Также стоит максимально ограничить себя от негативных мыслей и эмоций – не ругаться, не сплетничать и жаловаться на судьбу.





Зато в этот день горячо молились о самом заветном. Считалось, что то, о чем просят Господа на Крещение, особенно рано утром, до восхода солнца, обязательно будет услышано.





Женщины в этот день обязательно окунали в сосуд со святой водой калину или кораллы, после чего умывались. Этот обряд делался для того, чтобы щеки были румяными и красота их не иссякала.





На Крещение будущие родственники старались договариваться о свадьбах детей: считалось, что это наиболее удачный период, и судьба семьи будет счастливой. В этот день в древней церкви крестили оглашенных, изгоняли из них злых духов при помощи святой воды. Сегодня же считается, что любое крещение, проведенное 19 января, принесет счастье новокрещенному.





Крещенские гадания: на суженого и на судьбу





На Крещение можно гадать. И юные девушки часто использовали это время, чтобы узнать, кто из них в этом году выйдет замуж, или какая судьба их ждет. Гадали на свечках, зеркалах и даже "булочках". Например, все незамужние девушки собирались вместе, и каждая приносила испеченную булочку. Съестное клали на скамейку, а в хату запускали голодного пса. Чью булку он съест первой, той первой и замуж идти.













В Крещенский Сочельник гадали на снегу. Падали навзничь на снег, а утром оценивали оставленный след. Ровный и гладкий говорил о покладистом характере суженого, "рваный" и неровный – о таких же проявлениях в поведении будущего супруга.





Ходили девушки и к пустой церкви ночью. Каждая прикладывала ухо к двери и прислушивалась. Если ей слышался венчальный звон – идти ей замуж вскоре, если погребальный – к смерти.

… Морозы идут на убыль: что сулит погода на Крещение?

Считалось, что наиболее морозный зимний период заканчивается на Крещение, а после этого праздника морозы идут на убыль.





Примечали наши предки и приметы, связанные в этот день с погодой. Считалось, что если ясно и морозно, то лето будет засушливым, если пасмурно и снежно – жди хорошего урожая. Синие облака в полдень на небе также предвещали хорошее и богатое урожаем лето. Яркие звезды обещали хороший приплод скота, а метель – активность пчел



