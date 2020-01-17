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Специалист в сфере исторической германистики

17.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

17 января исполнилось бы 80 лет со дня рождения нашего земляка, известного белорусского ученого-историка, кандидата исторических наук, доцента Михаила Елисеева.

Специалист в сфере исторической германистики

Родился он в д. Кошелево. В 1956 году после окончания средней школы №2 райцентра (ныне гимназия) поступил на исторический факультет Белорусского государственного университета. Работал учителем истории в одной из школ Слуцкого района, в 1963 году был зачислен аспирантом кафедры истории нового и новейшего времени БГУ.

Сферой научных интересов Михаила Герасимовича стала современная история Германии – внешняя политика ФРГ, взаимоотношения двух немецких государств – ФРГ и ГДР. Во время учебы в аспирантуре его в качестве стажера направили в Берлинский университет имени Гумбольдта под кураторство известного ученого-историка и антифашиста Вальтера Бартеля. Окончив аспирантуру, он был принят на работу преподавателем кафедры истории нового и новейшего времени БГУ, а впоследствии назначен доцентом этой кафедры.

В 1971 году ученый-историк защитил кандидатскую диссертацию «Западногерманская политика международной изоляции ГДР и ее крах», в 1975-м опубликована его монография «Бонн и ГДР. Как потерпела провал на международной арене политика ХДС/ХСС, направленная против ГДР (1949–1969 гг.)».

С 1976 года Михаил Елисеев занимается подготовкой докторской диссертации. Однако трудности с публикацией монографии и загруженность докторанта общественно-политической работой оттягивали ее защиту. Книга «Между конфронтацией и разрядкой. СвДП в партийной системе ФРГ: проблемы «восточной» политики» была опубликована только в 1989 году.

В том же году вышла новая его книга, опубликованная в соавторстве с Владимиром Снапковским, – «Два германских государства и европейская безопасность. История и современность». В ней было показано, какую важную роль ГДР играла в деле сохранения мира в Европе. Но когда с политической карты исчезли и ГДР, и СССР, радикально изменилась геополитическая ситуация в мире, многое из истории ФРГ воспринимается в другом ракурсе. Тем не менее, нет сомнений, что меткие характеристики деятельности известных немецких политиков, данные Михаилом Елисеевым в его трудах, не утратили своей актуальности.

За свою жизнь Михаил Герасимович опубликовал около 50 научных трудов. Многие творческие разработки проблем новейшей истории Германии выдвинули его в число крупнейших специалистов нашей страны в сфере исторической германистики.

Научно-исследовательскую работу Михаил Елисеев успешно сочетал с педагогической деятельностью. В памяти многих поколений студентов исторического факультета он остался великолепным лектором. Хорошо владея немецким языком, часто выступал переводчиком на официальных приемах, при чтении лекций зарубежными политиками и учеными. На протяжении многих лет являлся членом совета исторического факультета, совета по присуждению ученых степеней кандидата исторических наук, в 1978–1984 гг. – членом совета университета.

Для него были характерны демократизм, дипломатичность, принципиальность в отстаивании своих взглядов. Он был награжден почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМБ, Минвуза БССР, ректората БГУ, Почетной грамотой Верховного Совета БССР.

Ольга МАРЦЕЛЕВА
Фото из интернета

 
 
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17 января исполнилось бы 80 лет со дня рождения нашего земляка, известного белорусского ученого-историка, кандидата исторических наук, доцента Михаила...
 
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