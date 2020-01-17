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Водитель Toyota отвлекся на сына, поехал на красный и сбил на переходе школьницу

17.01.2020 10:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на переходе легковушка сбила школьницу. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла утром 17 января на улице Филимонова. Предварительно установлено, что водитель Toyota ехал со стороны Запорожской площади в направлении улицы Скорины и сбил 15-летнюю школьницу, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП девочка получила травмы различной степени тяжести. Ее доставили в больницу.

По словам водителя, он отвлекся на сына, который находился в салоне автомобиля, и не заметил, что загорелся красный.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП девочка получила травмы различной степени тяжести. Ее доставили в больницу.
 
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