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Водитель Toyota отвлекся на сына, поехал на красный и сбил на переходе школьницу
Источник материала: Tut.by
В Минске на переходе легковушка сбила школьницу. Об этом
Авария произошла утром 17 января на улице Филимонова. Предварительно установлено, что водитель Toyota ехал со стороны Запорожской площади в направлении улицы Скорины и сбил 15-летнюю школьницу, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП девочка получила травмы различной степени тяжести. Ее доставили в больницу.
По словам водителя, он отвлекся на сына, который находился в салоне автомобиля, и не заметил, что загорелся красный.
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В результате ДТП девочка получила травмы различной степени тяжести. Ее доставили в больницу.
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