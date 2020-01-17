Водитель Toyota отвлекся на сына, поехал на красный и сбил на переходе школьницу

Источник материала: Tut.by

В Минске на переходе легковушка сбила школьницу. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла утром 17 января на улице Филимонова. Предварительно установлено, что водитель Toyota ехал со стороны Запорожской площади в направлении улицы Скорины и сбил 15-летнюю школьницу, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП девочка получила травмы различной степени тяжести. Ее доставили в больницу.

По словам водителя, он отвлекся на сына, который находился в салоне автомобиля, и не заметил, что загорелся красный.