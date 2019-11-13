|
Смотрите, что постят самые известные фитнес-блогеры, которые разбогатели на Instagram
Источник материала: Tut.by
GO.TUT.BY рассказывает о самых известных фитнес-блогерах в Instagram, которые вдохновляют на спорт миллионы подписчиков.
Саммер Рэй
Американку Саммер Рэй
Мишель Левин
О Мишель Левин говорят как об одной из самых известных фитнес-моделей — по крайней мере, в Instagram ее знают 13,5 млн подписчиков. У нее своя линейка фитнес-продуктов и календарей, фитнес-планов и приложений. В 2017 году ее
Джен Селтер
Американская фотомодель и фитнес-инструктор Джен Селтер
Кайла Итсинес
Австралийскому тренеру Кайле Итсинес удается вдохновлять 12 млн человек — как минимум столько подписчиков у нее в Instagram. На ее групповые тренировки приходит несколько тысяч последователей, и начинаются они с того, что Итсинес просит обнять своего соседа по коврику. Завела инстаграм она в 2012 году, и популярность ее аккаунта строилась на публикации фото «до и после» ее клиенток — результаты впечатляли, а ее мобильное приложение стало самым успешным за всю историю существования онлайн-тренировок.
Масси Ариас
|
Свежие газеты
Архив (Разное)