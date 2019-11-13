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Смотрите, что постят самые известные фитнес-блогеры, которые разбогатели на Instagram

17.01.2020 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY рассказывает о самых известных фитнес-блогерах в Instagram, которые вдохновляют на спорт миллионы подписчиков.

Саммер Рэй

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sommer Ray (@sommerray) 10 Янв 2020 в 11:43 PST

Американку Саммер Рэй называют «королевой бэлфи» — это особый вид селфи, где внимание уделяется ягодицам. Следят за этим 23,8 млн подписчиков. Один рекламный пост в таком аккаунте оценивали в сумму от 30 тысяч долларов. Секрет успеха — в том, что родители Саммер тоже бодибилдеры, так что тренироваться девочка стала с 14 лет. Девушка зарабатывает сотрудничеством с брендами одежды и косметики, а также на своем фитнес-приложении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sommer Ray (@sommerray) 11 Дек 2019 в 12:23 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sommer Ray (@sommerray) 20 Ноя 2019 в 2:16 PST

Мишель Левин

О Мишель Левин говорят как об одной из самых известных фитнес-моделей — по крайней мере, в Instagram ее знают 13,5 млн подписчиков. У нее своя линейка фитнес-продуктов и календарей, фитнес-планов и приложений. В 2017 году ее включили в топ-3 самых высокооплачиваемых фитнес-звезд в Instagram: она зарабатывала примерно 4,5 миллиона долларов в год, а один рекламный пост в аккаунте оценивали в 10 тысяч долларов. Девушка публикует видео тренировок, но в прошлом году о ней писали совсем не из-за этого — а из-за фотосессии на Багамах, когда ее укусила дикая свинка.

Джен Селтер

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jen Selter (@jenselter) 2 Янв 2020 в 4:33 PST

Американская фотомодель и фитнес-инструктор Джен Селтер увлеклась спортом в школе. То, что начиналось с занятий в тренажерке и классов по йоге, превратилось в популярный аккаунт и 12,8 тысячи подписчиков. Она сотрудничает со многими спортивными брендами, регулярно появляется в телепередачах и приседает со знаменитостями.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jen Selter (@jenselter) 12 Дек 2019 в 8:21 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jen Selter (@jenselter) 5 Дек 2019 в 4:50 PST

Кайла Итсинес

Австралийскому тренеру Кайле Итсинес удается вдохновлять 12 млн человек — как минимум столько подписчиков у нее в Instagram. На ее групповые тренировки приходит несколько тысяч последователей, и начинаются они с того, что Итсинес просит обнять своего соседа по коврику. Завела инстаграм она в 2012 году, и популярность ее аккаунта строилась на публикации фото «до и после» ее клиенток — результаты впечатляли, а ее мобильное приложение стало самым успешным за всю историю существования онлайн-тренировок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от KAYLA ITSINES (@kayla_itsines) 18 Дек 2019 в 11:10 PST

Масси Ариас

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от MankoFit

 
 
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GO.TUT.BY рассказывает о самых известных фитнес-блогерах в Instagram, которые вдохновляют на спорт миллионы подписчиков.
 
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