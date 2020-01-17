Сегодня в Николаевичах горела пилорама

В 07.26 17 января в Центр оперативного управления Смолевичского РОЧС поступило сообщение о возгорании объекта в д. Николаевичи Заболотского сельсовета. На место выехало 5 единиц техники: 2 пожарных цистерны из ПАСЧ-1 г. Смолевичи и по одной из ПАСЧ-2 «Великий камень», ПАСП-11 п. Октябрьский, ПАСП-12 д. Слобода.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что открытым пламенем горит производственное здание деревообрабатывающего предприятия, принадлежащего ЧТУП «АртЛеогрупп». В производственном здании пилорамы, размерами 70х15 м, находилось специальное оборудование для обработки древесины и сырье.

Подразделениями Смолевичского РОЧС были приняты действия по недопущению дальнейшего распространения огня и тушению пожара. В результате возгорания на площади приблизительно 100 кв.м. уничтожены конструкции здания в месте возникновения пожара .

При попытке тушения пожара пострадал человек, обнаруживший возгорание. Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение УЗ «Смолевичская ЦРБ» с диагнозом: ожоги рук, лица и спины 1-2 степени тяжести (25% тела).

На месте работает оперативная группа Смолевичского РОЧС. Причина пожара устанавливается, рассматриваемые версии: занесенный источник зажигания, короткое замыкание электропроводки.

МЧС напоминает:

— в случае возникновения пожара немедленно покиньте горящее здание;

— немедленно сообщите по телефону 101 или 112;

— назовите четко адрес места происшествия, а также что произошло;

— соблюдайте правила пожарной безопасности.







