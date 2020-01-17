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ГАИ показала видео наезда Renault на двух школьников в Гродно

17.01.2020 11:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госавтоинспекция показала видео наезда автомобиля на двух школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Напомним, авария Гродно на переходе сбили двух школьников. Они в больнице">произошла днем 13 января в Гродно. 71-летний водитель Renault ехал по улице Курчатова в направлении улицы Лиможа в левой полосе. В соседней ехал автомобиль, который при подъезде к пешеходному переходу стал снижать скорость, чтобы уступить дорогу пешеходам. Водитель Renault же не остановился — и сбил двух 13-летних детей.

В результате ДТП школьники получили травмы, их забрала скорая, однако угрозы их жизни и здоровью нет.

 
Теги: Гродно
 
 
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В результате ДТП школьники получили травмы, их забрала скорая, однако угрозы их жизни и здоровью нет.
 
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