Крещенская вода должна быть в доме каждого православного христианина. Как правильно её принимать?

Источник материала: Полесская правда



Крещение Господне – один из двенадцати великих праздников в православии. В этот день христиане вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель. Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном.

В день Крещения верующие направляются в храмы, чтобы поприсутствовать на праздничной службе, исповедоваться, причаститься и взять из церкви немного освященной воды. Православная церковь учит, что освященная вода – это церковная святыня, которая требует к себе благоговейного отношения, ведь это вода, в которой присутствует сам Бог.

Крещенская вода должна быть в доме каждого верующего, и употреблять ее православный человек должен постоянно. Как правильно ее использовать?

Святую воду принято употреблять по ложечке натощак с утренней молитвой и особым благоговением, а если предписан прием лекарств натощак, то сначала принимают святую воду и только потом – таблетки. Крещенской водой можно, читая молитву, умывать больного, окроплять жилище и имущество. Хранится крещенская вода целый год. Для ее сохранения нельзя использовать емкости из-под спиртного и с неподобающими этикетками. Ставить посуду с водой следует не в холодильник, а рядом с иконой или за ней. Если вода испортилась, ее можно вылить в природный водоем или цветочный горшок, но ни в коем случае не в канализацию. В случае нехватки святой воды, ее можно разбавить обыкновенной чистой водой – по поверью, даже одна капля крещенской воды способна освятить любое количество воды простой.

Принимая святую воду, возбраняется, ругаться и допускать неблагочестивые поступки или мысли. От этого она теряет свои свойства и не принесет никакой пользы.

Каждый церковный праздник находит свое отражение в народных традициях. Издавна повелось, что в день Крещения все желающие окунаются в иордань, прорубленную на водоеме. Считалось, что так можно смыть с себя грехи. Но это лишь народное суеверие. Церковь учит, что купание в освященных водоемах не очищает от грехов и не заменяет собой таинство исповеди, а употребление святой воды не заменяет собой таинства причащения.