ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крещенская вода должна быть в доме каждого православного христианина. Как правильно её принимать?

17.01.2020 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Крещенская вода должна быть в доме каждого православного христианина. Как правильно её принимать?
Крещение Господне – один из двенадцати великих праздников в православии. В этот день христиане вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель. Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном.

В день Крещения верующие направляются в храмы, чтобы поприсутствовать на праздничной службе, исповедоваться, причаститься и взять из церкви немного освященной воды. Православная церковь учит, что освященная вода – это церковная святыня, которая требует к себе благоговейного отношения, ведь это вода, в которой присутствует сам Бог.

Крещенская вода должна быть в доме каждого верующего, и употреблять ее православный человек должен постоянно. Как правильно ее использовать?

Святую воду принято употреблять по ложечке натощак с утренней молитвой и особым благоговением, а если предписан прием лекарств натощак, то сначала принимают святую воду и только потом – таблетки. Крещенской водой можно, читая молитву, умывать больного, окроплять жилище и имущество. Хранится крещенская вода целый год. Для ее сохранения нельзя использовать емкости из-под спиртного и с неподобающими этикетками. Ставить посуду с водой следует не в холодильник, а рядом с иконой или за ней. Если вода испортилась, ее можно вылить в природный водоем или цветочный горшок, но ни в коем случае не в канализацию. В случае нехватки святой воды, ее можно разбавить обыкновенной чистой водой – по поверью, даже одна капля крещенской воды способна освятить любое количество воды простой. 

Принимая святую воду, возбраняется, ругаться и допускать неблагочестивые поступки или мысли. От этого она теряет свои свойства и не принесет никакой пользы.

Каждый церковный праздник находит свое отражение в народных традициях. Издавна повелось, что в день Крещения все желающие окунаются в иордань, прорубленную на водоеме. Считалось, что так можно смыть с себя грехи. Но это лишь народное суеверие. Церковь учит, что купание в освященных водоемах не очищает от грехов и не заменяет собой таинство исповеди, а употребление святой воды не заменяет собой таинства причащения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Крещение Господне – один из двенадцати великих праздников в православии. В этот день христиане вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смотрите, что постят самые известные фитнес-блогеры, которые разбогатели на Instagram
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика