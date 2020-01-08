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Крещение — один из главных христианских праздников

17.01.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение Господне (Святое Богоявление).

Крещение — один из главных христианских праздников

Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Праздник начинается вечером 18 января когда все православные отмечают Крещенский Сочельник. Праздник этот установлен в память Крещения Господа Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему было 30 лет. Из Евангелия известно, что Иоанн Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах Иордана. Спаситель, будучи безгрешен изначально, не имел нужды в Иоанновом Крещении покаяния, но по смирению Своему принял Крещение водою, освятив при этом Собою водное естество.

Праздник Крещения также называется праздником Богоявления, потому, что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица: «Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя».
Накануне Крещения, 18 января, верующие постятся — ничего не едят до вечера, а вечером отмечают второй Святой Вечер или «Голодную кутю». На ужин подают постные блюда — жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутью.

Вся семья, как и перед Рождеством собирается за столом, к которому подаются лишь постные кушанья, из риса, меда и изюма готовится кутья (сочиво). В этот вечер, вернувшись из церкви с молебна, люди ставили мелом или копотью свечи кресты над всеми окнами и дверями.
После ужина все ложки собирают в одну миску, а сверху кладут хлеб — «чтобы хлеб родился». Этими же ложками девушки гадали: выходили на порог и стучали ими, пока где-то не залает пес — в эту же сторону девушка и замуж пойдет.

Главная традиция праздника Крещения Господня — освящение воды.

Утром 19 января святят воду — или в церкви, или, где это возможно, возле озера, реки или ручья. Считается, что на Крещение, с полуночи до полуночи, вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Ее дают пить тяжелобольным, ею освящают храмы, дома и животных. Для науки остается загадкой тот факт, что крещенская вода не портится, не имеет запаха и может храниться в течение года и дольше.

В старину, накануне Йордана, во льду вырубали большой крест («йордан») и устанавливали его вертикально рядом с лункой. Ледяной крест украшали барвинком и ветвями сосны или обливали свекольным квасом, от чего он становился красным.

Вода освящается в источниках, а там, где такой возможности нет — во дворе храма. Освящая воду, священник опускает крест в специальную крещенскую прорубь, называемую «иорданью», освященная вода именуется «великой агиасмой», то есть великой святыней.

Считается, что крещенская вода обладает такой же чудодейственной силой, как и воды Иордана, в которые входил Иисус Христос.

В день Крещения, после молебна, в проруби купаются больные — чтобы излечиться от болезни, а наряжавшиеся в маски под Новый год — чтобы очиститься от греха. В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. Во дворах храмов тянутся длинные очереди за святой водой.

Если человек по каким-либо серьезным причинам не может пойти на службу он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь. Считается, что крещенская вода набирает особую силу и целебность. Крещенской водой лечат раны, окропляют каждый уголок своего жилья — в доме будет порядок и покой.

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