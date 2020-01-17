Единый День информирования на тему «Рынок труда в Республике Беларусь: занятость и заработная плата населения» прошёл на Сенненщине

Источник материала: Голас Сененшчыны





Информационно-пропагандистские группы Сенненского районного исполнительного комитета посетили 8 трудовых коллективов.

Рассказали о ситуации в сфере занятости и безработицы в Республики Беларусь. Поднимали вопросы заработной платы, её выплаты, разработки действенных механизмов для мотивации труда. Донесли присутствующим информацию в сфере занятости и безработицы по Сенненскому району.

Так, ситуация в сфере занятости и безработицы в Сенненском районе находится под постоянным контролем и в настоящее время не выходит за рамки прогнозируемой. Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2020 составил 0,4 процента при предельно допустимом на конец 2019 года – до 1 процента. Численность безработных на 01.01.2020 составила 29 человек или на 9 человек меньше, чем на 01.01.2019.

В текущем году продолжена работа с нанимателями по своевременному и полному предоставлению нанимателями сведений о наличии свободных рабочих мест. Обеспечено ежедневное взаимодействие кадровых служб организаций с управлением по труду по вопросам полноты и своевременности актуализации сведений об имеющихся в организациях вакансиях.

Отработан и эффективно действует механизм актуализации Общереспубликанского банка вакансий, размещенного на портале Государственной службы занятости. Число вакансий, заявленных нанимателями, на 01.01.2020 составило 101. Наибольшее число свободных рабочих мест заявлено предприятиями сельского хозяйства – 87,3 процента, оптовой и розничной торговли – 2,2 процента, производство текстильных изделий – 10,5 процента.

Структура вакансий, заявляемых нанимателями, изменяется в сторону увеличения спроса по рабочим профессиям. Удельный вес вакансий по рабочим профессиям на 01.01.2020 составил 85,3 процента.

Наиболее востребованными профессиями у нанимателей в настоящее время являются: швея, тракторист, животновод, оператор машинного доения, водитель автомобиля. Среди специалистов и служащих постоянным спросом пользуются бухгалтеры, зоотехники, ветеринарные врачи, агрономы.

Активная работа с нанимателями по полному и своевременному предоставлению вакансий обусловила снижение уровня напряженности на рынке труда.

Уровень напряженности на рынке труда – 0,3 безработных на 1 вакансию. Проводится целенаправленная работа по обеспечению занятости населения. В рамках реализации подпрограммы 1 ”Содействие занятости населения“ Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы в 2019 г. на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 352 человека, из них 216 безработных.

На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 11 граждан, в том числе «под заказ нанимателя» — 7 человек.

В период постоянного поиска работы организована временная занятость в виде общественных оплачиваемых работ для 105 человек.

В рамках содействия в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма с оказанием финансовой поддержки оказана материальная помощь в виде субсидии — 3 безработным.

1 безработному оказано содействия в трудоустройстве для приобретения опыта практической работы с частичной компенсацией нанимателям затрат на оплату труда.

На новое место жительства и работы переселено 2 безработных. Обеспечена временная трудовая занятость 84 учащихся в свободное от учебы время. Организована адаптация к трудовой деятельности 3 инвалидов. Согласно постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2018 г. № 950 ”О некоторых вопросах в области содействия занятости населения“ на 2019 год Сенненский район отнесен к территории с напряженной ситуацией на рынке труда.

На 01.12.2019 г. в районе улучшилась ситуация по показателям:

— процент вынужденной неполной занятости (снизился с 7,6 % до 2,7 %);

— целодневные простои (снизились с 1,8 % до 1,5 %);

— на учете отсутствуют безработные, состоящие на учете более года;

— коэффициент напряженности снизился с 0,4 до 0,3;

— уровень безработицы на 01.01.2020 не изменился по отношению к 01.01.2019 и составил – 0,4.

Средняя заработная плата в январе – ноябре 2019 в целом по району составила 730,4 рублей (по области 908,9), в том числе в ноябре – 735,5 рублей (357,4 доллара США в эквиваленте, область – 944,2 рублей, 458 дол.), темп роста к соответствующему периоду 2018 – 113,6 и 115,5 % (область – 113,1 и 112,6%, соответственно).

Средняя заработная плата в ноябре 2019 г. по основным видам экономической деятельности составила: сельское, лесное и рыбное хозяйство – 614 рубля (темп роста к ноябрю 2018 г. – 117,1 процента), промышленность – 724,5 рубля (105,3 процента), строительство – 862,9 рубля (171,1 процента), торговля – 689,1 рубля (123,4 процента), транспортная деятельность – 791,3 рублей (108,2), информация и связь – 1 321,6 рубля (101,7 процента), образование – 725,1 рубль (115,3), здравоохранение – 808,4 рублей (117,5), культура, спорт – 594,8 рубля (116,4) .

Удельный вес фонда заработной платы бюджетных организаций в ноябре 2019 года составил 29,2 процента в фонде заработной платы организаций коммунальной формы собственности.

В марте — ноябре 2019 г. организаций с уровнем заработной платы менее МЗП нет.

Согласно статистическим данным уровень среднемесячной заработной платы менее 500 рублей в январе – ноябре 2019 г. составил в ОАО ”Литусово“ – 439,8 рублей, ОАО ”Сенненский райагросервис»“ – 449,1 рублей, ОАО ”Студенка“ – 444,2 рублей.

«ГС».