Спасать людей — не просто профессия

Источник материала: Клiч Радзiмы

Профессия «спасатель» всегда была одной из тех, что называют благородной. Она овеяна некой романтикой и героизмом, связанным с истинным мужеством, отвагой и прекрасным делом спасения чьей-то жизни. Люди этой профессии — словно титаны из камня и стали. Они не поддаются погодным условиям и стихиям, смотрят прямо в глаза любой опасности и практически каждый день готовы пожертвовать собой ради других. Об их подвигах знают многие, но сами спасатели предпочитают оставаться один на один со своими благородными делами.

Поэтому не удивительно, что «пожарное дело» зачастую передается по наследству — от отца к сыну, от дедов к внукам. Дети — наше продолжение. Продолжение рода, семейных традиций. А бывает, они становятся последователями своих родителей и в профессиональном плане. Именно тогда зарождается трудовая династия. Сложно оставаться в стороне от героической профессии, когда твои родные совершают ежедневные подвиги. Поэтому, как говорят в «пожарных» династиях: «О другой профессии и не думали никогда!».

С одной семейной династией мы хотим сегодня, в преддверии Дня спасателя, познакомить наших читателей.

Знакомьтесь, отец и сын — Иван Станиславович и Марк Байковские.

Герои нашего рассказа — люди, без преувеличения, смелые, сильные, отважные, самоотверженные, готовые в буквальном смысле ради спасения жизни других пойти и в огонь, и в воду. Словом, такие, какими и должны быть настоящие представители профессии — спасатель-пожарный.

Все началось с него — отца, главы семейства — Ивана Станиславовича, родился и вырос который в деревне Красовщина. Окончил Германовичскую среднюю школу, а после ее окончания год проработал слесарем в колхозе имени «Буревестник» Шарковщинского района. После службы в рядах Советской Армии решил связать свою судьбу с пожарной службой. Как признается наш собеседник, он всегда любил спорт и поэтому находился в хорошей физической форме. В юности активно принимал участие в районных, областных соревнованиях и туристических слетах. Неоднократно становился победителем в легкой атлетике и гиревому спорту. Поэтому с легкостью пройдя медицинскую комиссию, Иван Станиславович был принят на должность пожарного 33 военизированной пожарной части в Полоцке. С течением времени и некоторых обстоятельств наш собеседник решил проходить службу поближе к дому. В 1993 году Иван был переведен в военизированную пожарную часть города Миоры на должность командира отделения. Но все-таки родные места тянули к своим корням, родителям. В 1994 году перевелся командиром отделения в горпоселок. С 1995 года и по настоящее время Иван Станиславович проходит службу в качестве начальника пожарного аварийно-спасательного поста № 13 Шарковщинского РОЧС в Лужках. Является членом Белорусского союза офицеров. За добросовестное отношение к исполнению должностных обязанностей неоднократно поощрялся руководством отдела и управления. За значительный вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров, образцовое исполнение служебных обязанностей приказом МЧС Республики Беларусь Иван Станиславович был награжден медалью «150 год пажарнай службы Беларусі», Грамотой Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Почетной грамотой МЧС, медалью «За безупречную службу III степени», нагрудным знаком «Выдатнік» и другими.

— Самое сложное в нашей работе, — говорит Иван Станиславович, — видеть чужое горе. Я всегда очень сопереживаю людям, когда вижу, как беспощадно огонь уничтожает то, что приобреталось годами, не говоря уже о гибели людей на пожаре. К этому сложно привыкнуть, даже спустя долгие годы работы.

Всю сложность и напряженность работы ему помогает переносить супруга Ольга Васильевна, которой он безмерно благодарен за заботу и понимание. А еще за прекрасного сына Марка…

Кто-то из поколения в поколение передает семейные реликвии, кто-то — фотоархивы, а кто-то — профессию! Идя по стопам отца, Марк продолжил в семье династию спасателей.

Байковский-младший о профессии спасателя мечтал с детства, очень хотел быть похожим на отца — смелым и отважным. После окончания Полоцкого государственного химико-технологического колледжа в 2019 году распределен в Шарковщинский РОЧС.

— Мальчишкой думал: это ли не счастье — ездить на большой красной машине и спасать чью-то жизнь, — говорит Марк. — Сегодня, конечно, понимаю, какая это ответственность и риск. Профессия спасателя-пожарного требует от человека полной самоотдачи, выносливости, отваги. И в выходные, и в праздники спасатель всегда начеку, готов в любую минуту прийти на помощь.

К слову, спасать человеческие жизни — это семейное. Спасателями работают двоюродная сестра Марка Татьяна, и два двоюродных брата — Руслан и Евгений. Последний — Евгений Ерашёнок работает командиром отделения ПАСЧ № 1 Шарковщинского РОЧС.

Династия спасателей Байковских будет и дальше продолжать свою «миссию» — спасать людей, ведь для их семьи это не просто профессия — это призвание.