Источник материала: Ивьевский край

Об этом глава государства заявил на встрече с премьер-министром Латвии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает серьезно расширить сотрудничество между Беларусью и Латвией. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, передает корреспондент БЕЛТА .

Александр Лукашенко подчеркнул, что еще во времена Советского Союза экономические связи двух стран были очень сильными, однако многое утеряно за последние годы. "Мне действительно приятно видеть вас с вашими коллегами в Минске. Очень надеюсь, что для вас это не чужой город, точно так, как для меня столица нашей дружественной Латвии. Как бы там ни было, что бы мы ни говорили или кто-то, все-таки мы были частью некогда большой страны. У нас были не просто дружеские, а близкие отношения. Наши экономические связи были очень сильны, - отметил он. - Многое мы утеряли за последние годы. Но важно не столько смотреть назад, сколько обращать свое внимание и взор вперед. И в этом плане наметилось много направлений сотрудничества между Беларусью и Латвией".







"В отличие от других балтийских государств фон хороший сотрудничества между нашими странами. Я полагаю, что нам надо воспользоваться этим моментом и серьезно расширить наше сотрудничество. Тем более, что от его расширения мы видим большую выгоду (если говорить об экономике) как для Латвии, так и для Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что белорусская сторона серьезно готовится к его визиту в Латвию. "Спасибо всем вам и вашим коллегам за приглашение посетить эту дружественную нам страну. Ваш визит в Минск я рассматриваю как серьезный этап подготовки договоренностей, которые могут быть окончательно утверждены во время моего приезда в Ригу", - отметил белорусский лидер.

В целом Президент заявил о готовности ответить на любые вопросы и предложил премьер-министру откровенно обсудить все интересующие темы. "Надо обсудить все вопросы, чтобы мы четко, искренне, откровенно шли на сотрудничество друг с другом. Чтобы потом не упрекать один другого и не преодолевать барьеры, которые мы можем создать в случае, если мы не договоримся, не обсудим те или иные проблемы сегодня", - сказал белорусский лидер.











Товарооборот между Беларусью и Латвией в 2018 году составил $582,7 млн, что почти на 33% больше по сравнению с уровнем 2017 года. Экспорт - $485,6 млн, импорт - $97,1 млн. В январе-ноябре 2019 года товарооборот составил более $460 млн, при экспорте в $377,5 млн. Товарооборот между Беларусью и Латвией в 2018 году составил $582,7 млн, что почти на 33% больше по сравнению с уровнем 2017 года. Экспорт - $485,6 млн, импорт - $97,1 млн. В январе-ноябре 2019 года товарооборот составил более $460 млн, при экспорте в $377,5 млн. Экспорт услуг в 2018 году составил $188,2 млн, а по итогам января-октября прошлого года - $136,6 млн. За 2018 год в экономику Беларуси привлечено инвестиций из Латвии в объеме $107,5 млн, в том числе прямых - $82,1 млн. В январе-сентябре 2019 года - $68 млн, включая $53,6 млн прямых. На территории Беларуси работают 585 предприятий с участием латвийского капитала - в сферах торговли, услуг, деревообработки, фармацевтики. Действует двусторонняя межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, совет делового сотрудничества, смешанная комиссия по международному автомобильному сообщению, рабочая группа по транспорту.





Александра Лукашенко ждут в Латвии с визитом 3 апреля Президента Беларуси Александра Лукашенко в Латвии ждут с визитом 3 апреля. Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил сегодня на встрече с главой белорусского государства. "Ведется много подготовительной работы по организации вашего визита в Латвию. С нашей стороны может быть дата 3 апреля. Если, конечно, это удобно также и вашей стороне, то мы будем очень рады видеть вас", - сказал Кришьянис Кариньш. Он рассчитывает, что в белорусскую делегацию также войдут представители бизнес-сообщества, чтобы стороны смогли обсудить не только политическое, но и экономическое сотрудничество. Товарооборот между Беларусью и Латвией в 2018 году составил $582,7 млн, что почти на 33% больше по сравнению с уровнем 2017 года. Экспорт - $485,6 млн, импорт - $97,1 млн. В январе-ноябре 2019 года товарооборот составил более $460 млн, при экспорте в $377,5 млн. Экспорт услуг в 2018 году составил $188,2 млн, а по итогам января-октября прошлого года - $136,6 млн. За 2018 год в экономику Беларуси привлечено инвестиций из Латвии в объеме $107,5 млн, в том числе прямых - $82,1 млн. В январе-сентябре 2019 года - $68 млн, включая $53,6 млн прямых. На территории Беларуси работают 585 предприятий с участием латвийского капитала - в сферах торговли, услуг, деревообработки, фармацевтики. Действует двусторонняя межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, совет делового сотрудничества, смешанная комиссия по международному автомобильному сообщению, рабочая группа по транспорту.

Александру Лукашенко подарили хоккейный свитер сборной Латвии с первым номером и его фамилией







Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сегодня после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко подарил ему хоккейный свитер латвийской сборной. На белом джерси вышиты первый номер и фамилия главы государства.



Президент в свою очередь подарил премьер-министру Латвии статуэтку одного из символов Беларуси - зубра.







Хоккейный свитер сборной Латвии Кришьянис Кариньш привез неспроста: в 2021 году Минск и Рига проведут чемпионат мира по хоккею. Его проведение обсуждалось в числе других тем на переговорах во Дворце Независимости. Хоккейный свитер сборной Латвии Кришьянис Кариньш привез неспроста: в 2021 году Минск и Рига проведут чемпионат мира по хоккею. Его проведение обсуждалось в числе других тем на переговорах во Дворце Независимости. По словам премьер-министра, с латвийской стороны в плане подготовки к чемпионату все идет по плану. "Мы крайне рады возможности проводить в следующем году чемпионат по хоккею вместе с вами, - подчеркнул он. - И что особенно приятно: белорусская и латвийская команда в разных дивизионах, поэтому, может, в конце чемпионата мы встретимся в Минске". "Не дай бог!" - шутя отреагировал Александр Лукашенко. Он пояснил, что латвийцы в последнее время принесли белорусам много неприятностей на льду, поэтому в Минске этой встречи будут остерегаться.

Латвии важно видеть Беларусь независимой и стабильной - КришьянисКариньш





Латвии важно видеть Беларусь независимой и стабильной. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сегодня на встрече с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Ответное слово на переговорах Кришьянис Кариньш начал на русском языке. Он пошутил, что понимает его лучше, чем говорит на нем, поэтому вынужден перейти на английский, чтобы "не сказать что-нибудь не так". "Вы думаете, я на английском лучше вас пойму, чем на русском? - пошутил в ответ Александр Лукашенко. - Чтобы вам лучше говорить на русском, на нашем языке, вы к нам чаще приезжайте". Кришьянис Кариньш отметил, что Латвия заинтересована развивать хорошие отношения с Беларусью. "Для нас важно видеть независимую, стабильную и процветающую Беларусь", - сказал премьер-министр. Он коснулся вопросов подготовки визита Александра Лукашенко в Латвию, добавив, что в Риге его будут ждать 3 апреля, если эта дата удобна для белорусской стороны. Премьер-министр добавил, что в Латвии недавно изменились регламенты управления портами, и теперь они полностью подконтрольны правительству. "Мы открыты для бизнеса", - отметил он. Во время встречи была затронута тематика подготовки к чемпионату мира по хоккею, который в 2021 году пройдет в Минске и Риге. Кришьянис Кариньш заявил, что с латвийской стороны все идет по плану. "Мы крайне рады возможности проводить в следующем году чемпионат по хоккею вместе с вами, - подчеркнул он. - И что особенно приятно: белорусская и латвийская команда в разных дивизионах, поэтому, может, в конце чемпионата мы встретимся в Минске". "Не дай бог!" - шутя отреагировал Александр Лукашенко. Он пояснил, что латвийцы в последнее время принесли белорусам много неприятностей на льду, поэтому в Минске этой встречи остерегаются. Товарооборот между Беларусью и Латвией в 2018 году составил $582,7 млн, что почти на 33% больше по сравнению с уровнем 2017 года. Экспорт - $485,6 млн, импорт - $97,1 млн. В январе-ноябре 2019 года товарооборот составил более $460 млн при экспорте в $377,5 млн. Экспорт услуг в 2018 году составил $188,2 млн, а по итогам января-октября прошлого года - $136,6 млн. За 2018 год в экономику Беларуси привлечено инвестиций из Латвии в объеме $107,5 млн, в том числе прямых - $82,1 млн. В январе-сентябре 2019 года - $68 млн, включая $53,6 млн прямых. На территории Беларуси работают 585 предприятий с участием латвийского капитала - в сферах торговли, услуг, деревообработки, фармацевтики. Действует двусторонняя межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, совет делового сотрудничества, смешанная комиссия по международному автомобильному сообщению, рабочая группа по транспорту.

Латвии важно видеть Беларусь независимой и стабильной - КришьянисКариньш





Латвии важно видеть Беларусь независимой и стабильной. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сегодня на встрече с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Ответное слово на переговорах Кришьянис Кариньш начал на русском языке. Он пошутил, что понимает его лучше, чем говорит на нем, поэтому вынужден перейти на английский, чтобы "не сказать что-нибудь не так". "Вы думаете, я на английском лучше вас пойму, чем на русском? - пошутил в ответ Александр Лукашенко. - Чтобы вам лучше говорить на русском, на нашем языке, вы к нам чаще приезжайте". Кришьянис Кариньш отметил, что Латвия заинтересована развивать хорошие отношения с Беларусью. "Для нас важно видеть независимую, стабильную и процветающую Беларусь", - сказал премьер-министр. Он коснулся вопросов подготовки визита Александра Лукашенко в Латвию, добавив, что в Риге его будут ждать 3 апреля, если эта дата удобна для белорусской стороны. Премьер-министр добавил, что в Латвии недавно изменились регламенты управления портами, и теперь они полностью подконтрольны правительству. "Мы открыты для бизнеса", - отметил он. Во время встречи была затронута тематика подготовки к чемпионату мира по хоккею, который в 2021 году пройдет в Минске и Риге. Кришьянис Кариньш заявил, что с латвийской стороны все идет по плану. "Мы крайне рады возможности проводить в следующем году чемпионат по хоккею вместе с вами, - подчеркнул он. - И что особенно приятно: белорусская и латвийская команда в разных дивизионах, поэтому, может, в конце чемпионата мы встретимся в Минске". "Не дай бог!" - шутя отреагировал Александр Лукашенко. Он пояснил, что латвийцы в последнее время принесли белорусам много неприятностей на льду, поэтому в Минске этой встречи остерегаются. Товарооборот между Беларусью и Латвией в 2018 году составил $582,7 млн, что почти на 33% больше по сравнению с уровнем 2017 года. Экспорт - $485,6 млн, импорт - $97,1 млн. В январе-ноябре 2019 года товарооборот составил более $460 млн при экспорте в $377,5 млн. Экспорт услуг в 2018 году составил $188,2 млн, а по итогам января-октября прошлого года - $136,6 млн. За 2018 год в экономику Беларуси привлечено инвестиций из Латвии в объеме $107,5 млн, в том числе прямых - $82,1 млн. В январе-сентябре 2019 года - $68 млн, включая $53,6 млн прямых. На территории Беларуси работают 585 предприятий с участием латвийского капитала - в сферах торговли, услуг, деревообработки, фармацевтики. Действует двусторонняя межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, совет делового сотрудничества, смешанная комиссия по международному автомобильному сообщению, рабочая группа по транспорту.