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Игорь Николаев празднует 60-летие. Вспоминаем его знаковые песни
Источник материала: СТВ
Новости России. 17 января народный артист России Игорь Николаев празднует 60-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Знаковым в его карьере был 1980 год, когда композитор появился рядом с Примадонной советской эстрады. И со сцены зазвучали написанные Николаевым песни «Айсберг» и «Расскажите, птицы».
Его творчество любят и почитают и на белорусской земле. Артист часто приезжает в Беларусь с сольными концертами и является завсегдатаем гостем «Славянского базара в Витебске».
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Новости России. 17 января народный артист России Игорь Николаев празднует 60-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знаковым в его карьере был 1980 год,...
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