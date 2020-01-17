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Игорь Николаев празднует 60-летие. Вспоминаем его знаковые песни

17.01.2020 11:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 17 января народный артист России Игорь Николаев празднует 60-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Николаев празднует 60-летие. Вспоминаем его знаковые песни

Знаковым в его карьере был 1980 год, когда композитор появился рядом с Примадонной советской эстрады. И со сцены зазвучали написанные Николаевым песни «Айсберг» и «Расскажите, птицы».

Его творчество любят и почитают и на белорусской земле. Артист часто приезжает в Беларусь с сольными концертами и является завсегдатаем гостем «Славянского базара в Витебске». 

Игорь Николаев празднует 60-летие. Вспоминаем его знаковые песни

Игорь Николаев празднует 60-летие. Вспоминаем его знаковые песни

Игорь Николаев празднует 60-летие. Вспоминаем его знаковые песни

Люди в материале: Игорь Николаев
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости России. 17 января народный артист России Игорь Николаев празднует 60-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знаковым в его карьере был 1980 год,...
 
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