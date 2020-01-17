«Ну какой же это прицеп!?» Эвакуаторщик судится из-за штрафа за проезд по платным дорогам

Источник материала: Tut.by

«ГАИ сказала, что моя тележка — это не прицеп, но у транспортников другое мнение», — рассказывает минчанин Антон Гоголинский о коллизии, которая довела его до суда. Мужчина занимается эвакуацией транспорта и в работе иногда применяет небольшую конструкцию на колесах. Оператор системы BelToll решил, что тележка — это прицеп с дополнительными осями, а значит за проезд по дорогам владелец буксировщика должен платить больше.



В своей работе Антон иногда использует буксировщик Iveco без платформы. Из-за него весь сыр-бор и начался

Антон Гоголинский занимается эвакуацией автомобилей и говорит, что вопросы между эвакуаторщиками и BelToll были всегда.

— Практически все мои коллеги боятся «воевать» и оплачивают штрафы. Я — нет! Не один год веду переписку с теми, кто пытается с нас снять деньги, которые мы платить не должны.

Например, несколько лет назад Транспортная инспекция Минтранса выставила Антону повышенную оплату за проезд по платным дорогам: за 19 фактов набежала сумма в несколько тысяч евро. Предприниматель буксировал легковушки методом частичной погрузки, но ему заявили: эвакуатор тащил прицеп. А раз так, значит буксировщик ехал не на двух «родных» осях, а на четырех — прибавились две оси прицепа. При таком раскладе платить за дороги Антон должен больше. А раз не заплатил — получи «повышенную оплату проезда».

— «Нарушение» сотрудники BelToll отследили через «зрячие» рамки с фотокамерами. Я доказывал: буксировка методом частичной погрузки — это не прицеп, а если они считают обратное, то пусть покажут, где это написано и озвучат тарифы. Два года с ними спорил, в итоге отстоял: штрафы аннулировали.



За годы переписки у Антона собралась толстая пачка документов

Правда, потом в Положение внесли изменения, касающиеся этой части. Теперь если эвакуатор массой более 3,5 тонны буксирует машину с частичной погрузкой, то при оплате проезда по платной дороге учитываются оси двух авто (согласно техпаспорта): буксирующего и буксируемого. При этом нет разницы, сколько осей задействованы при движении.

Если говорить просто: за дороги теперь нужно платить больше.

— Но до сих пор в ПДД и других законах, положениях, не существует понятия «частичная погрузка», что это такое, где определение? К тому же при назначении тарифов не учли, что владелец машины, которую я тащу, может уже внес деньги за порчу дорог — оплатил дорожный налог при техосмотре. Так еще эвакуаторщик повторно должен платить! — возмущается Антон.

Объяснить термин «частичная погрузка» Антон просил даже в Администрации президента, оттуда его письмо перенаправили в ГАИ.

— Полагаем возможным отметить, что буксировка методом частичной погрузки буксируемого механического транспортного средства осуществляется путем погрузки на платформу или на специальное опорное приспособ­ление буксирующего транспортного средства, при этом вторая ось располагается на проезжей части, — ответили в ГАИ.

Ничего не поделаешь, после принятых транспортным ведомством изменений все оси авто Антон оплачивал. Но через некоторое время появился еще один нюанс: связан он с буксировкой, когда у машины клиента заблокированы все колеса. В этом случае частичная погрузка не поможет. Чтобы не терять заявку и не подводить заказчика, эвакуаторщики придумали выход: одну ось «битого» авто цепляют за эвакуатор, а вторую — устанавливают на небольшую разборную конструкцию на колесах, похожую на тележку.









— В этом случае получается, что фактически машина не буксируется методом частичной погрузки — ведь ни одна ее ось не контактирует с дорогой. Но и тут мне прилетел штраф в 130 евро от транспортников: недоплата, мол, оси не дописал. Они мне заявили: это ваша сборная конструкция — прицеп.

Антон пытался доказать, что тележка — никакой не прицеп и при ее применении частичной погрузки нет. Выходит — платить ему не надо. Минчанин ждал, что штраф отменят и писал письма оператору BelToll, настаивал на своем.

— Но мне ответили, что сработала система, есть акт с нарушениями, вы нарушитель. Переписку со мной прекратили и решили взыскать с меня деньги. Не хочешь платить — делают исполнительную надпись через нотариальную контору, документы без суда переходят в отдел принудительного исполнения. Те смотрят: есть деньги на расчетном счету — изымают их, денег нет — возбуждают исполнительное производство. А если «нарушителя» что-то нее устраивает — пусть сам и идет в суд.

Доказывать свою правоту Антон решил до конца, и подал иск в суд Партизанского района Минска.

Также для суда предприниматель запросил в УГАИ МВД Беларуси информацию о тележке, которую он использовал: выслал фото и спросил, является ли конструкция прицепом и нужно ли ее регистрировать и получать техпаспорт? Пришел ответ: «разборное устройство не может быть отнесено к прицепам, оно не подлежит регистрации в ГАИ».





В конце декабря 2019 года состоялось первое судебное заседание. На него, кроме истца, пришли сотрудники Транспортной инспекции и ИООО «Капш Телематик Сервисиз» (оператор системы BelToll).

— Я высказал все свои доводы в суде, предоставил ответ из УГАИ о том, что тележка — это не прицеп. Поддержал свои требования — отменить в отношении меня акт о выплате 130 евро.

Решение суд Партизанского района пока не принял. Рассмотрение иска продолжится в ближайшие дни.

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