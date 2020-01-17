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«Ну какой же это прицеп!?» Эвакуаторщик судится из-за штрафа за проезд по платным дорогам
Источник материала: Tut.by
«ГАИ сказала, что моя тележка — это не прицеп, но у транспортников другое мнение», — рассказывает минчанин Антон Гоголинский о коллизии, которая довела его до суда. Мужчина занимается эвакуацией транспорта и в работе иногда применяет небольшую конструкцию на колесах. Оператор системы BelToll решил, что тележка — это прицеп с дополнительными осями, а значит за проезд по дорогам владелец буксировщика должен платить больше.
Антон Гоголинский занимается эвакуацией автомобилей и говорит, что вопросы между эвакуаторщиками и BelToll были всегда.
— Практически все мои коллеги боятся «воевать» и оплачивают штрафы. Я — нет! Не один год веду переписку с теми, кто пытается с нас снять деньги, которые мы платить не должны.
Например, несколько лет назад Транспортная инспекция Минтранса выставила Антону повышенную оплату за проезд по платным дорогам: за 19 фактов набежала сумма в несколько тысяч евро. Предприниматель буксировал легковушки методом частичной погрузки, но ему заявили: эвакуатор тащил прицеп. А раз так, значит буксировщик ехал не на двух «родных» осях, а на четырех — прибавились две оси прицепа. При таком раскладе платить за дороги Антон должен больше. А раз не заплатил — получи «повышенную оплату проезда».
— «Нарушение» сотрудники BelToll отследили через «зрячие» рамки с фотокамерами. Я доказывал: буксировка методом частичной погрузки — это не прицеп, а если они считают обратное, то пусть покажут, где это написано и озвучат тарифы. Два года с ними спорил, в итоге отстоял: штрафы аннулировали.
Правда, потом в Положение внесли изменения, касающиеся этой части. Теперь если эвакуатор массой более 3,5 тонны буксирует машину с частичной погрузкой, то при оплате проезда по платной дороге учитываются оси двух авто (согласно техпаспорта): буксирующего и буксируемого. При этом нет разницы, сколько осей задействованы при движении.
Если говорить просто: за дороги теперь нужно платить больше.
— Но до сих пор в ПДД и других законах, положениях, не существует понятия «частичная погрузка», что это такое, где определение? К тому же при назначении тарифов не учли, что владелец машины, которую я тащу, может уже внес деньги за порчу дорог — оплатил дорожный налог при техосмотре. Так еще эвакуаторщик повторно должен платить! — возмущается Антон.
Объяснить термин «частичная погрузка» Антон просил даже в Администрации президента, оттуда его письмо перенаправили в ГАИ.
— Полагаем возможным отметить, что буксировка методом частичной погрузки буксируемого механического транспортного средства осуществляется путем погрузки на платформу или на специальное опорное приспособление буксирующего транспортного средства, при этом вторая ось располагается на проезжей части, — ответили в ГАИ.
Ничего не поделаешь, после принятых транспортным ведомством изменений все оси авто Антон оплачивал. Но через некоторое время появился еще один нюанс: связан он с буксировкой, когда у машины клиента заблокированы все колеса. В этом случае частичная погрузка не поможет. Чтобы не терять заявку и не подводить заказчика, эвакуаторщики придумали выход: одну ось «битого» авто цепляют за эвакуатор, а вторую — устанавливают на небольшую разборную конструкцию на колесах, похожую на тележку.
— В этом случае получается, что фактически машина не буксируется методом частичной погрузки — ведь ни одна ее ось не контактирует с дорогой. Но и тут мне прилетел штраф в 130 евро от транспортников: недоплата, мол, оси не дописал. Они мне заявили: это ваша сборная конструкция — прицеп.
Антон пытался доказать, что тележка — никакой не прицеп и при ее применении частичной погрузки нет. Выходит — платить ему не надо. Минчанин ждал, что штраф отменят и писал письма оператору BelToll, настаивал на своем.
— Но мне ответили, что сработала система, есть акт с нарушениями, вы нарушитель. Переписку со мной прекратили и решили взыскать с меня деньги. Не хочешь платить — делают исполнительную надпись через нотариальную контору, документы без суда переходят в отдел принудительного исполнения. Те смотрят: есть деньги на расчетном счету — изымают их, денег нет — возбуждают исполнительное производство. А если «нарушителя» что-то нее устраивает — пусть сам и идет в суд.
Доказывать свою правоту Антон решил до конца, и подал иск в суд Партизанского района Минска.
Также для суда предприниматель запросил в УГАИ МВД Беларуси информацию о тележке, которую он использовал: выслал фото и спросил, является ли конструкция прицепом и нужно ли ее регистрировать и получать техпаспорт? Пришел ответ: «разборное устройство не может быть отнесено к прицепам, оно не подлежит регистрации в ГАИ».
В конце декабря 2019 года состоялось первое судебное заседание. На него, кроме истца, пришли сотрудники Транспортной инспекции и ИООО «Капш Телематик Сервисиз» (оператор системы BelToll).
— Я высказал все свои доводы в суде, предоставил ответ из УГАИ о том, что тележка — это не прицеп. Поддержал свои требования — отменить в отношении меня акт о выплате 130 евро.
Решение суд Партизанского района пока не принял. Рассмотрение иска продолжится в ближайшие дни.
AUTO.TUT.BY будет следить за развитием ситуации.
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«ГАИ сказала, что моя тележка - это не прицеп, но у транспортников другое мнение», - рассказывает минчанин Антон Гоголинский о коллизии, которая довела его до суда.
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