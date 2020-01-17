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В Чикаго двое неизвестных открыли стрельбу по посетителям парикмахерской

17.01.2020 11:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Стрельба в США: ранены 5 человек, среди них трое несовершеннолетних – 11, 12 и 16 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в Чикаго. Двое неизвестных открыли огонь по посетителям парикмахерской. Злоумышленники стреляли с улицы через витрину, после чего скрылись на автомобиле. Пострадавших доставили в больницу. Их состояние оценивается как стабильное. Нападавших ищут.

В Чикаго двое неизвестных открыли стрельбу по посетителям парикмахерской

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Новости США. Стрельба в США: ранены 5 человек, среди них трое несовершеннолетних – 11, 12 и 16 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в...
 
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