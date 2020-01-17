|
Появилось видео с места взрыва в гаражном кооперативе в Бресте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало кадры с места
Как мы сообщали, это произошло накануне. В результате ЧП разрушены несколько гаражей, повреждены пять автомобилей.
По информации МЧС, в больницу после произошедшего были доставлены трое пострадавших – двое мужчин и женщина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало кадры с места взрыва в гаражном кооперативе в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)