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Появилось видео с места взрыва в гаражном кооперативе в Бресте

17.01.2020 11:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало кадры с места взрыва в гаражном кооперативе в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Появилось видео с места взрыва в гаражном кооперативе в Бресте

Как мы сообщали, это произошло накануне. В результате ЧП разрушены несколько гаражей, повреждены пять автомобилей.

По информации МЧС, в больницу после произошедшего были доставлены трое пострадавших – двое мужчин и женщина.

Появилось видео с места взрыва в гаражном кооперативе в Бресте

Появилось видео с места взрыва в гаражном кооперативе в Бресте

Появилось видео с места взрыва в гаражном кооперативе в Бресте

Появилось видео с места взрыва в гаражном кооперативе в Бресте

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало кадры с места взрыва в гаражном кооперативе в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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