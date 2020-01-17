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«Юность» одержала победу над «Динамо-Молодечно». Итоги матчей хоккейной экстралиги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сыграны очередные матчи в хоккейной экстралиге. Тяжелую победу одержала столичная «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На «Чижовка-Арене» команда Александра Макрицкого переиграла «Динамо» из Молодечно. После двух периодов «красно-синие» вели в счете – 4:0, но «зубрята» не сдались и в третьей 20-минутке сумели три шайбы отыграть. Однако минчане выстояли – 4:3.
Из остальных результатов: «Шахтер» дома нанес поражение «Гомелю», а «Неман» в гостях оказался сильнее жлобинского «Металлурга».
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Новости Беларуси. Сыграны очередные матчи в хоккейной экстралиге. Тяжелую победу одержала столичная «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На...
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