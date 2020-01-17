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В Барановичах три человека пострадали при взрыве боеприпаса в частном доме
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Барановичах боеприпас взорвался в доме у местного жителя.
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Было получено сообщение о взрыве неустановленного боеприпаса на территории частного дома.
Травмы получили 72-летний хозяин дома и двое его знакомых. Пострадавших доставили в медучреждение. Устанавливается причина случившегося.
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Новости Беларуси. В Барановичах боеприпас взорвался в доме у местного жителя. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС Беларуси, происшествие случилось днем 16...
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