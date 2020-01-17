Источник материала: Новости Дзержинска

Детская шалость с огнём – проблема, которая никогда не перестанет быть актуальной.

В своих играх дети часто повторяют поступки взрослых. Нельзя быть уверенным, что ребёнок, оставшись один дома, не решит поиграть с коробком спичек или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который он видел в лесу, поэтому не стоит показывать детям дурной пример. Храните спички только в местах, не доступных для детей.

Уважаемы родители, очень важно помнить, что главная задача – предупредить возможную трагедию, быть всегда на шаг впереди.

Помните, даже маленькая неосторожность может привести к большой беде. Обязательно научите ребёнка действиям в случае возникновения пожара.



