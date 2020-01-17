В Гомеле запускают первый диагональный переход. Что это и как по нему переходить дорогу?

Источник материала: Вороновская газета

Гомеле запускают первый диагональный переход. Что это и как по нему переходить дорогу?" width="596" height="361">



Переход расположился на пересечении улицы Советской с улицами Коммунаров и Ланге, сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

Инициировало дорожную инновацию УГАИ УВД облисполкома, изучив опыт зарубежных стран.

— Теперь граждане смогут перейти на параллельную сторону проезжей части гораздо быстрее. При этом, возможность перейти дорогу перпендикулярно (как привыкли ранее) у пешеходов осталась. — прокомментировали новшество в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Дополнительно на перекрестке установлены четыре диагональных пешеходных светофора. Вдобавок, для безопасности участников дорожного движения на этом участке дороги все светофоры будут работать круглосуточно.

Если инициатива окажется успешной, пл анируется организовать такие переходы и на других перекрестках, где транспортные потоки интенсивно пересекаются. Причем, не только в Гомеле, но и в других райцентрах.

Работы по нанесению новой разметки продлятся до конца дня, поэтому по улице Советской будет временно ограничено движение транспортных средств. УГАИ УВД облисполкома просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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