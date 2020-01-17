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В Гомеле запускают первый диагональный переход. Что это и как по нему переходить дорогу?
17.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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Переход расположился на пересечении улицы Советской с улицами Коммунаров и Ланге, сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.
— Теперь граждане смогут перейти на параллельную сторону проезжей части гораздо быстрее. При этом, возможность перейти дорогу перпендикулярно (как привыкли ранее) у пешеходов осталась. — прокомментировали новшество в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Дополнительно на перекрестке установлены четыре
Если инициатива окажется успешной,
Работы по нанесению новой разметки продлятся до конца дня, поэтому по улице Советской будет временно ограничено движение транспортных средств. УГАИ УВД облисполкома просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.
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Переход расположился на пересечении улицы Советской с улицами Коммунаров и Ланге, сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома. Инициировало дорожную...
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