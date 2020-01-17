Стартовал республиканский заочный/дистанционный конкурс «Педагогическая мастерская. Форум идей»

Источник материала: Новости Дзержинска

С 13 января по 20 апреля 2020 года проходит республиканский заочный/дистанционный конкурс «Педагогическая мастерская. Форум идей».

Задача конкурса – совершенствование форм и методов экологического образования и воспитания детей и молодежи. Актуальные авторские материалы для участия в конкурсе представляются в трех номинациях: «Методический кейс», «Мастер-класс как эффективная форма профессионального мастерства методиста» и «Лучший сценарий».

До 20 февраля 2020 года Минский областной институт развития образования принимает заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы с учетом выбранной номинации.

Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить на сайте Республиканского центра экологии и краеведения.



