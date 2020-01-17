В Минске пропал 16-летний подросток

Источник материала: Аргументы и факты

15 января утром подросток ушёл из дома (проживает в Минске на ул. Кнорина) и до сих пор его местонахождение неизвестно. Мать Никиты надеялась, что он вернётся, поэтому в милицию обратилась только 16 января вечером, сообщается в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 177, худощавого телосложения, волос темный до плеч. Был одет в серое пальто до колена, темные джинсы, черные ботинки, коричневую шапку.