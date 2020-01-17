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В Минске пропал 16-летний подросток

17.01.2020 11:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске пропал 16-летний подросток
МВД Республики Беларусь

15 января утром подросток ушёл из дома (проживает в Минске на ул. Кнорина) и до сих пор его местонахождение неизвестно. Мать Никиты надеялась, что он вернётся, поэтому в милицию обратилась только 16 января вечером, сообщается в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 177,  худощавого телосложения, волос темный до плеч. Был одет в серое пальто до колена, темные джинсы, черные ботинки, коричневую шапку.

Если вам что-то известно о местонахождении несовершеннолетнего, сообщите по телефонам: 80172800202, 80259303471 или 102. 

В Минске пропал 16-летний подросток
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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