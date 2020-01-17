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Шок! В Барановичах мужчине взрывом оторвало обе ноги

17.01.2020 11:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жуткое происшествие случилось накануне во второй половине дня в одном из дворов частного сектора на улице Лебединой в Барановичах.


снаряд времен Второй мировой, фото носит иллюстративный характер

В 15.42 в Барановичский ГОВД поступило сообщение от 72-летнего пенсионера, хозяина дома. Мужчина сказал, что во дворе его дома взорвался снаряд, пишет Наш край

Прибывшим на место происшествия сотрудникам милиции горожанин объяснил, что взорвавшийся снаряд он недавно нашел в лесу вблизи деревни Деревной Барановичского района, когда собирал грибы, принес его домой и оставил во дворе.

В результате взрыва пострадали три человека: 40-летний мужчина получил политравму в виде травматической ампутации обеих ног на уровне голени, у 49-летнего горожанина врачи диагностировали открытый перелом правой голени, 72-летний хозяин дома получил множественные оскольчатые ранения.

Кроме этого, взрывная волна повредила два припаркованных во дворе автомобиля, а также гараж. 

Что именно стало причиной взрыва, пока точно неизвестно, в этом предстоит разобраться экспертам. По факту происшествия проводится проверка, назначена экспертиза. 

Как сообщили «НК» в воинской части 7404, специалисты которой работали на месте происшествия, во дворе было найдено еще несколько снарядов времен Второй мировой войны.

Как стало известно «НК», двоих пострадавших, получивших более серьезные травмы, для дальнейшего обследования и лечения в настоящее время транспортировали в одну из столичных больниц.
 
 
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Жуткое происшествие случилось накануне во второй половине дня в одном из дворов частного сектора на улице Лебединой в Барановичах.
 
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