Горецкие вокалисты на «Высоте»

Источник материала: Горецкий вестник





11 января в городе Могилеве на новой конкурсной площадке, в зале учебного корпуса Белорусско-Российского университета, проходил Международный конкурс искусств «Высота», участие в котором приняли учащиеся ГУО «Детская школа искусств и вокально-хорового мастерства г. Горки» класса аг. Ректа. Конкурс проводится по нескольким номинациям и собрал много одаренных, творческих детей из разных уголков нашей страны.

По его условиям необходимо было представить только одно произведение на суд жюри. Талантливые воспитанницы класса преподавателя Татьяны Грушиной в очередной раз показали высокий уровень подготовки и исполнения, неподражаемый сценический имидж и артистизм.

В номинации «Народный вокал. Соло 10-13 лет» учащаяся 3-го класса школы Наталья Жарикова удостоена Диплома лауреата II степени. Девочка исполнила попурри русских народных песен. Нужно отметить, что Наталья активно и, что весьма важно, результативно участвует во многочисленных престижных конкурсах. Она лауреат и дипломант таких известных фестивалей как “Дняпроўскія хвалі”, “Росквіт.BY”, «Оранжевое настроение», «ART KIDS” и многих других.

В номинации «Народный вокал. Ансамбли 10-13 лет» вокальный дуэт в составе Натальи Жариковой и Елизаветы Грицюк исполнил русскую народную песню «Маков цвет» и стал дипломантом II степени.

Поздравляем Наталью, Елизавету и их преподавателя Татьяну Владимировну с высокими достижениями и желаем дальнейших творческих успехов и покорения новых вершин!

Галина КОЖЕВНИКОВА.

Фото предоставлено ГУО «ДШИиВХМ».