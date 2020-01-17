Своевременно платить за электроэнергию

Источник материала: Кричевская жизнь

Как сообщили в районе электрических сетей филиала «Климовичские электросети» РУП «Могилевэнерго», на Кричевщине на конец минувшего года числилось 16484 бытовых абонента. Контролерами РЭС в декабре минувшего года выявлены 80 бытовых абонентов, которые задолжали по оплате за использованную элект­роэнергию за два и более расчетных периодов. В этом случае электроснабжающая организация вправе приостановить оказание услуг гражданину, не погасившему задолженность в течение 5 рабочих дней после получения письменного предупреждения. Письменные преду­преждения о необходимости погасить задолженность в декабре минувшего года выданы 244 бытовым абонентам. Если гражданин не выполнит это условие, то его дом или квартиру отключат от энергоснабжения. И к такой мере за декабрь минувшего года пришлось прибегнуть в отношении 32 бытовых абонентов. Возоб­новление оказания услуг электроснабжения осуществляется в порядке очередности после погашения абонентом задолженности и оплаты расходов на приостановление и возобновление оказания услуг электроснабжения.

Но есть и такие бытовые потребители элект­рической энергии, которые не спешат рассчитаться с задолженностью. К ним приходится применять более действенные меры. Так, в отношении пяти неплательщиков, которые не пожелали в добровольном порядке рассчитаться по задолженности в размере 301 рубля за использованную электроэнергию, взыскание произведено путем совершения исполнительной надписи нотариусом. С одного бытового абонента задолженность в размере 268 рублей взыскана путем обращения в суд в порядке искового производства. За нарушение правил пользования электрической энергией на трех бытовых абонентов составлены акты на сумму 1765 рублей.

Бытовые абоненты, нарушившие требования правил пользования электрической энергией, привлекаются к административной ответственности. Так, в соответствии со статьей 20.10 «Нарушение правил пользования электрической или тепловой энергией» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, самовольное подключение приемников электрической энергии либо ее безучетное потребление, либо повреждение расчетных приборов учета или нарушение схем их подключения, а равно иные нарушения правил пользования электрической энергией влекут наложение штрафа в пятикратном размере суммы причиненного ущерба.

Расчеты бытовых абонентов за электрическую энергию производятся по тарифам, утвержденным в установленном порядке в соответствии с законодательством. Главное требование – бытовой абонент обязан производить оплату потребленной электрической энергии ежемесячно и не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным перио­дом. При этом плату необходимо вносить в соответст­вии с показателем прибора учета использованной электрической энергии. Задолженнос­тью считается неоплата или неполная оплата за потребленную в расчетный период электрическую энергию с 26-го числа месяца, следующего за расчетным периодом. И с этого времени придется уплачивать пеню в размере 0,3 процента от суммы задолженнос­ти за каждый день просрочки.

А. АЛЕКСЕЕВ.