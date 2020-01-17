|
Своевременно платить за электроэнергию
17.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Как сообщили в районе электрических сетей филиала «Климовичские электросети» РУП «Могилевэнерго», на Кричевщине на конец минувшего года числилось 16484 бытовых абонента. Контролерами РЭС в декабре минувшего года выявлены 80 бытовых абонентов, которые задолжали по оплате за использованную электроэнергию за два и более расчетных периодов. В этом случае электроснабжающая организация вправе приостановить оказание услуг гражданину, не погасившему задолженность в течение 5 рабочих дней после получения письменного предупреждения. Письменные предупреждения о необходимости погасить задолженность в декабре минувшего года выданы 244 бытовым абонентам. Если гражданин не выполнит это условие, то его дом или квартиру отключат от энергоснабжения. И к такой мере за декабрь минувшего года пришлось прибегнуть в отношении 32 бытовых абонентов. Возобновление оказания услуг электроснабжения осуществляется в порядке очередности после погашения абонентом задолженности и оплаты расходов на приостановление и возобновление оказания услуг электроснабжения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщили в районе электрических сетей филиала «Климовичские электросети» РУП «Могилевэнерго», на Кричевщине на конец минувшего года числилось 16484 бытовых
|
Свежие газеты
Архив (Разное)