Уникальную ошмянскую усадьбу продают на аукционе









Здание двухэтажное. Имеет пристройку, три террасы, подвал, печное отопление. Общая площадь около 500 квадратов. Стены из бруса, крыша металлическая. За здание просят 1 563 рубля 91 копейку. Сумма задатка – 200 рублей.





Сегодня бывшая усадьба принадлежит Управлению образования Ошмянского райисполкома.





Владелец усадьбы Лейба Стругач был одним из самых богатых землевладельцев в Российской империи и самых богатых евреев Беларуси. В 19 веке он владел дрожжевым заводом в Ошмянах. После смерти отца здесь жил и работал Абрам Стругач. Его расстреляли во время Второй мировой войны.