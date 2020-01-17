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Уникальную ошмянскую усадьбу продают на аукционе

17.01.2020 11:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Усадьба – это здание по улице Лейбы Стругача с другими прилегающими постройками. Она появилась под Ошмянами в начале 20 века.



Здание двухэтажное. Имеет пристройку, три террасы, подвал, печное отопление. Общая площадь около 500 квадратов. Стены из бруса, крыша металлическая. За здание просят 1 563 рубля 91 копейку. Сумма задатка – 200 рублей.

Сегодня бывшая усадьба принадлежит Управлению образования Ошмянского райисполкома.

Владелец усадьбы Лейба Стругач был одним из самых богатых землевладельцев в Российской империи и самых богатых евреев Беларуси. В 19 веке он владел дрожжевым заводом в Ошмянах. После смерти отца здесь жил и работал Абрам Стругач. Его расстреляли во время Второй мировой войны.
 
 
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Усадьба – это здание по улице Лейбы Стругача с другими прилегающими постройками. Она появилась под Ошмянами в начале 20 века.
 
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