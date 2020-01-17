|
В Минске прошло первое в этом году заседание контактной группы по Украине
17.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины прошло в Минске. О результатах переговоров рассказала специальный представитель ОБСЕ Хайди Грау, которая на этом посту сменила своего коллегу Мартина Сайдика, передает телеканал «МИР 24».
Следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится 29 января.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О результатах переговоров рассказала специальный представитель ОБСЕ Хайди Грау.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)