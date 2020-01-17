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В Минске прошло первое в этом году заседание контактной группы по Украине

17.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины прошло в Минске. О результатах переговоров рассказала специальный представитель ОБСЕ Хайди Грау, которая на этом посту сменила своего коллегу Мартина Сайдика, передает телеканал «МИР 24».

Дипломат сообщила, что стороны конфликта должны сконцентрировать усилия на разминировании территории, так как больше всего людей гибнет именно от мин. Подводя итоги прошлого года, участники переговоров отметили положительную динамику. Так, обмен пленными, который состоялся в конце декабря, повысил доверие между сторонами.

«В прошлом году число гражданских жертв значительно снизилось и достигло самого низкого уровня с начала конфликта. В январе по сравнению с концом прошлого года заметно сократилось число нарушения режима прекращения огня. Особенно важно отметить, что в прошлом году не погиб ни одни ребенок», – сказала Хайди Грау.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится 29 января.



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Теги: Минск
 
 
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О результатах переговоров рассказала специальный представитель ОБСЕ Хайди Грау.
 
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