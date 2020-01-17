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Акция «Безопасность — в каждый дом!» на Несвижчине

17.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детская шалость с огнем.

В большинстве случаев огненные ЧП — это результат беспечности и пренебрежения правилами безопасности. С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них с 20 января по 20 февраля пройдет акция «Безопасность — в каждый дом!». Акция состоит из 5 этапов.

Первый этап пройдет с 21 января по 1 февраля. Профилактическая работа будет проведена на базе отделений дневного пребывания в наркологических диспансерах, а также на открытых площадках сельских советов.

На втором этапе акции, который пройдет с 4 по 12 февраля, акцент будет сделан на работу с одинокими и одинокопроживающими пожилыми людьми, пенсионерами. Специально для этого спасатели отправятся в отделения дневного пребывания на базе территориального центра социального обслуживания населения.

Третий этап состоится с 13 по 19 февраля в колледже. Полезную информацию с правилами безопасности будут передавать по радиоузлам, стены учебных корпусов заполнят красочные листовки с логотипом акции.

Четвертый этап пройдет с 20 по 27 февраля в организациях и предприятиях. Для гостей мероприятий от спасателей будут подготовлены лекции, тематические конкурсы и викторины, фильмы и ролики на тему ОБЖ.

Пятый этап состоится 28 февраля в местах массового пребывания людей. Спасатели проведут конкурсы и викторины на лучшее знание основ безопасного поведения, будут обучать правильному поведению как малышей, так и взрослых.

В акции примут участие активисты БМООСП, члены клубов юных спасателей пожарных, студенты и работники других организаций


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Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации...
 
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