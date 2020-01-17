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Прибыль коммерческих банков превысила 1 млрд. рублей

17.01.2020 11:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За январь—ноябрь 2019 года белорусские коммерческие банки получили чистую прибыль в размере 1 091,4 млн. рублей, что на 44,2 млн. рублей превысило прибыль за январь—ноябрь 2018 года.

В ноябре прошлого года чистая прибыль составила всего 113,7 млн. рублей против 146,1 млн. рублей в ноябре 2018 года. Темпы роста прибыли банковской системы РБ, без учета Банка развития, снижаются второй месяц подряд. 

Не исключено, что к этому привела критика банков, которой подверг их президент Беларуси Александр Лукашенко за то, что они недостаточно, по его мнению, поддерживают экономику страны.

При этом состояние активов банков улучшилось: величина необслуживаемых активов у них в ноябре снизилась по сравнению с октябрем на 149,4 млн. рублей и составила на 1 декабря 2019 года 2 730,9 млн. рублей. Это меньше, чем было год назад.

Отношение необслуживаемых активов банков к активам, подверженным кредитному риску, на 1 декабря 2019 года опустилось до 4,7% с 5% на 1 ноября того же года. Данный показатель достиг минимального уровня с 1 октября 2018 года.

В то же время, активы, подверженные кредитному риску, за ноябрь прошлого года увеличились по сравнению с октябрем на 596,4 млн. рублей и составили 57 810,1 млн. рублей.

В целом же активы белорусских коммерческих банков выросли в ноябре на 1 470,3 млн. рублей — до 76 969,4 млн. рублей. Но это увеличение объясняется, по большей части, ростом требований к Национальному банку РБ на 820,7 млн. рублей (до 8 702,5 млн. рублей). 


Данные требования за год выросли примерно на 2,4 млрд. рублей, что отражает наличие значительного объема рублевых ресурсов в банковской системе, которые не востребованы в экономике, и которые Нацбанк отвлекает с рынка.

Нацбанк в ноябре вместо размещения рублевых облигаций со сроком обращения, равным 7 дням, начал привлекать избыточные ресурсы банков на свои депозиты. 

Это привело к снижению стоимости ценных бумаг, выпущенных другими депозитными организациями и находящимися в собственности банков, за ноябрь на 2 032,7 млн. рублей — до 788,2 млн. рублей.

А это, в свою очередь, вызвало сокращение инвестиционного портфеля коммерческих банков на 1 902,7 млн. рублей — до 11 871,8 млн. рублей.
 
 
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За январь—ноябрь 2019 года белорусские коммерческие банки получили чистую прибыль в размере 1 091,4 млн. рублей, что на 44,2 млн. рублей превысило прибыль за...
 
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