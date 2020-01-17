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17.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Копыльским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.209 Уголовного кодекса) в отношении жительницы г.Копыль Правдицкой Татьяны Фёдоровны, которая в течение 2018-2019 годов под предлогами развития несуществующего строительного бизнеса, покупки недвижимости, завладела денежными средствами граждан на общую сумму более 200 тысяч долларов США.

Следствие располагает данными о 8 пострадавших от мошеннических действий, однако имеются основания полагать, что их может быть значительно больше.

В   связи   с   этим,   граждане,   пострадавшие   от   противоправных действий обвиняемой, могут обратиться в Копыльский РОСК по адресу: г. Копыль, ул. М. Горького, д. 54, или по телефонам:  8Г01719У5-02-28 8(019)-5-01-39


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Копыльским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.209 Уголовного кодекса) в отношении
 
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