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В Гродно на переходе Mitsubihi сбил двух пешеходов

17.01.2020 11:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила двух пешеходов на переходе в Гродно, сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла 17 января, около 22.00, в микрорайоне Ольшанка. Предварительно установлено, что 47-летний водитель Mitsubishi поворачивал налево, выезжая со двора, и сбил двух мужчин, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 41-летний пешеход с переломом ноги был госпитализирован. Второй мужчина серьезных травм не получил и после обследования был отпущен домой.

 
Теги: Гродно
 
 
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В результате ДТП 41-летний пешеход с переломом ноги был госпитализирован. Второй мужчина серьезных травм не получил и после обследования был отпущен домой.
 
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