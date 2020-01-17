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В Гродно на переходе Mitsubihi сбил двух пешеходов
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила двух пешеходов на переходе в Гродно,
Авария произошла 17 января, около 22.00, в микрорайоне Ольшанка. Предварительно установлено, что 47-летний водитель Mitsubishi поворачивал налево, выезжая со двора, и сбил двух мужчин, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП 41-летний пешеход с переломом ноги был госпитализирован. Второй мужчина серьезных травм не получил и после обследования был отпущен домой.
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В результате ДТП 41-летний пешеход с переломом ноги был госпитализирован. Второй мужчина серьезных травм не получил и после обследования был отпущен домой.
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