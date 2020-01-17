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… С тех пор прошло больше 50-ти лет. Мой студенческий отряд

17.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Во время учебы на третьем курсе медучилища совместно с куратором группы было принято решение во время летних каникул поехать на работу на юг. Так создавался свой студенческий отряд, в который вошли девочки и из других групп. Была переписка с определенными организациями, потом — с дирекцией совхоза «8 Марта», недалеко от Джанкая. Это Крым. Итак, экзамены сданы. Уточнены списки желающих. Многие хотели поехать, но не разрешали родители. Кто-то был единственным помощником мам в сельскохозяйственных работах, кого-то чересчур опекали.

Мои родители тоже держали совет со старшими родными и двоюродными сестрами и братьями по поводу моей поездки. Совет дал «добро» с наставлениями и поучениями. Старшей в нашем отряде была комсорг нашей группы.

Боевая готовность №1. Мы в вагоне. Шумно. Весело. Немного тревожно: как и что. Ведь это впервые.

Итак: мы в Джанкае. Нас встречают. Привозят в центр совхоза. Знакомимся с администрацией. За нами закрепляют представителя из руководства. Все вопросы решаются с ним.

Поселяют нас в барак. Много человек в комнате, но этого никто не замечал. Спали на каких-то полках (деревянные настилы высотой в кровать).

Работали на уборке овощей (помидоров, огурцов, кабачков), готовили парники для посева рассады. Работа была несложная, так как основная масса девчат была из деревни. Нормы мы выполняли. Плюс ко всему, еще и загорали.

Воду для питья привозили в поле. Обеды готовили в столовой. Однажды кому-то из девочек прислали сало. Благодать! Овощи на месте, вкуснейший белый нежный хлеб тоже. На обед мы не явились. Зато к нам на поле приехал сам директор совхоза: выяснить причину нашей неявки на обед. Объяснились, дали обещание не срывать обед, потому что в столовой готовили, в основном, для нас.

На поле росло дерево шелковицы. Ягоды ешь — не хочу. Вдоль дорог росли абрикосы. Нам в барак привозили вишни ящиками. Мы таким образом витаминизировались.

А еще с нетерпением ждали встречи с морем.

Настал выходной. Мы дружно погрузились в специально оборудованную грузовую машину и с песнями отправились на встречу с морем. Нам подсказали, с какой стороны можно быстрее увидеть море. Все головы, как по команде, были повернуты в ту сторону. Кому-то повезло больше: первой увидеть море: полоску воды темно-василькового цвета. Радостные возгласы не заставили себя ждать. Успокоились не сразу.

В ту поездку мы побывали в Ялте, Алупке, Алуште, Никитском ботаническом саду, Ливадии. Издалека видели Ласточкино гнездо.

А в очередной выходной ездили на Арабатскую стрелку (это коса на Азовском море). Вода изумрудного цвета, теплая, как парное молоко. Нам, девчонкам, где-то по 18 лет (кому-то чуть больше, кому-то чуть меньше). Через месяцев 8 окончание медучилища. Вся жизнь впереди. Что еще нужно? Из воды не выходили. Дурачились, смеялись.

Вызывали улыбки на лицах отдыхающих, которые интересовались, откуда мы такие веселые. Узнав, что из Беларуси, расспрашивали о жизни в наших краях. Чувствовалось доброжелательное отношение к нам.

Время пролетело незаметно. Трудовые будни — тоже.

Вот мы опять в вагоне поезда, отправляющегося в Минск. С нами вместе ехали студенты какого-то минского ВУЗа с уборки лаванды. Делились впечатлениями, поздравляли проводниц с Днем железнодорожника.

А вот за окном появляются первые березки. Значит, скоро будем дома, в Минске, откуда разъедемся в разные стороны.

… С тех пор прошло больше 50-ти лет. Не верится. Смотришь на фотографии, вглядываешься в такие знакомые лица и мысленно возвращаешься в те светлые, радостные, полные романтики дни своей жизни.

Это всё было в 60-е годы прошлого столетия и никогда не забудется.

Ирина КИПЕТЬ,

г. Несвиж.


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Теги: Минск
 
 
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Во время учебы на третьем курсе медучилища совместно с куратором группы было принято решение во время летних каникул поехать на
 
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