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Почему Беларусь не откажется от российской нефти

17.01.2020 12:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Почему Беларусь не откажется от российской нефти

Несмотря на заявление Беларуси о поиске альтернативных поставщиков, закупки Минском российской нефти будут продолжаться.

Все последние спекуляции Беларуси по поводу замены российской нефти альтернативными поставками из других стран связаны с изменениями в налоговой политике России, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

"Минск заранее обеспокоился тем, что Беларусь лишится части своих доходов из-за наших налоговых изменений и сейчас пытается выторговать у России более выгодные условия по закупке нефти, поэтому все эти разговоры о покупке сырья в Азербайджане через Украину, в Венесуэле через Никарагуа и прочие странные схемы не имеют смысла как реальные коммерческие сделки", – рассказал Фролов "Экономике сегодня"

По словам эксперта, для того чтобы правильно оценить заявление белорусской стороны, необходимо понимать, в чем его корень. Энергетик убежден, что он заключается в большом "налоговом маневре", который в ближайшие годы продолжит реализовываться в России. Здесь имеется в виду постепенная (за шесть лет) отмена в РФ экспортной пошлины на углеводороды и увеличение НДПИ.

"Беларусь получает сегодня российскую нефть без экспортной пошлины, т. е. дешевле, чем другие покупатели, что является важнейшим фактором для данной страны. Ведь она обладает нефтеперерабатывающими мощностями, возможности которых выходят далеко за пределы нужд этой республики – благодаря этому Минск может сегодня продавать топливо на внешнем рынке", – подчеркнул Фролов.

Он отметил, что цель Беларуси заключается в сохранении своих преимуществ при покупке российской нефти, а не в поиске каких-то альтернативных вариантов.

"Поэтому Минск сегодня поболтает, может, чего-то купит, но без долгосрочных последствий", – уверен замгендиректора Института национальной энергетики.

По мнению специалиста, Россия готова пойти Беларуси на уступки, но только в случае, если Минск подпишет нужные Москве соглашения по интеграции.

"Я думаю, Россия и Беларусь точно договорятся, поскольку такие истории, как правило, длятся между нашими странами до полутора лет, поэтому перед нами стандартная схема и далеко не первый такой торговый конфликт", – резюмировал Александр Фролов.

Ранее заместитель председателя правительства Республики Беларусь Дмитрий Крутой заявил, что Минск заменит закупки нефти в России поставками из таких государств, как Украина, Польша, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии.

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на заявление Беларуси о поиске альтернативных поставщиков, закупки Минском российской нефти будут продолжаться.
 
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