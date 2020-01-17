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Белорусская группа Irdorath выпустила новый клип. И он очень атмосферный

17.01.2020 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская фэнтези-фолк-группа Irdorath опубликовала новый клип на композицию Serca Raskolata. Атмосферное и немного мистическое видео, насыщенное аллегориями и скрытым символизмом, рассказывает о ценностях семьи, внутренней борьбе и о том, как важно уметь не перечеркнуть, а отпустить прошлое. Примечательно, что все актеры клипа — родные братья и сестра фронтмена группы Владимира.

Новое видео Irdorath принципиально отличается по характеру от сказочных видеоклипов, которые группа создавала ранее. На этот раз коллектив не ограничился классической визуализацией мифических образов белорусского фэнтези.

— В основу клипа были положена идея прощания с прошлым и освобождения, которая сложно поддается воплощению без понимания и поддержки близких. Каждый человек годами несет бремя груза прошлого, с которым не решается расстаться. Сюжет рассказывает о том, как братья и сестра встречаются после долгой разлуки, чтобы вместе сделать то, что так страшно осуществить поодиночке: они расстаются с дорогими сердцу символами прошлого, предают их стихиям воды и огня и таким образом очищаются и отпускают былое, — рассказывают музыканты про клип.

Съемки клипа проходили в Беларуси и длились в сумме 26 часов, 18 из которых съемки шли непрерывно. Это дебютная режиссерская работа Надежды Ирдорат (она также является автором самой песни и появляется в кадре в маске в образе шамана). Вторым режиссером и оператором-постановщиком выступил Александр Алейников (известный своими работами для групп Nizkiz, Naka, :B:N:). Художником по костюмам и декорациям стал Владимир Ирдорат.

Белорусская фэнтэзи-фолк группа Irdorath — создатели собственного оригинального направления музыки; один из самых популярных коллективов белорусской фолк-сцены, активно гастролирующий по зарубежным странам. Группа выступала на крупных фолк и метал-фестивалях Европы.

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Белорусская фэнтези-фолк-группа Irdorath опубликовала новый клип на композицию Serca Raskolata. Атмосферное и немного мистическое видео, насыщенное аллегориями и скрытым...
 
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