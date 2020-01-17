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«У людей надо развивать добрую зависть, чтобы они хотели быть успешными». Как открыть своё дело на селе
Источник материала: СТВ
Успех в любом деле всегда зависит от первого шага. Тем более, если это бизнес. Тут, что называется, как запряжёшь, так и поедешь. Часто бывает, что у человека есть желание, энтузиазм, а вот куда их приложить – непонятно. Помочь начинающим – такова цель бизнес-инкубатора в деревне Комарово. Подробнее рассказываем о школе предпринимательства в программе
Центр образовался несколько лет назад и уже дал путёвку в жизнь не одному успешному делу. Дадим слово директору – Эдуарду Войцеховичу. Начнём с необычной фотовыставки.
Эдуард Войцехович, директор бизнес-инкубатора:
Что такое бизнес-инкубатор и как это работает. Он располагает некоторым количеством зданий и площадей, на которых и создаются предприятия. Как правило, это вышедшие из оборота хозпостройки.
Такие живые модели уже есть. Здесь же, в Комарово, например, работает замечательная пекарня. Для местных жителей – и рабочие места, и свой фирменный бесподобный хлеб, и другие лакомства. Пример удачный. И многие уже хотят повторить.
Потом мы сотрудничаем с различными ассоциациями предпринимательскими, которые находятся в Минске. Сотрудничаем с другими учебными заведениями. МЫ сотрудничаем с организацией, которая занимается тренингом и развитием предпринимательства. То есть мы стараемся использовать различный потенциал, чтобы развивать бизнес в сельской местности.
Направленность именно на сельскую местность – главная фишка инкубатора. Задача – показать, что деревня – это не только аграрное хозяйство. Привлечь молодёжь. Здесь уверены: малый бизнес способен обеспечить и зарплату и уровень жизни по столичным меркам за пределами кольцевой дороги.
От теории перейдём к конкретным примерам. Буквально через дорогу от инкубатора есть магазин. Он же – уютное кафе. Удобное место – самый центр. Продукты по карману местным жителям. И особенность деревенского быта – душевность. Эти три компонента дали успех стартапу. Сейчас хозяин планирует расширяться. Польза очевидная – в бюджет идут налоги, и даже люди из городов возвращаются в родные места. Работа же есть.
Анастасия Бабич:
Условия труда такие же, как в Минске?
Анастасия Бабич:
Что нужно, в первую очередь, человеку, чтобы начать свой бизнес? Начальный капитал?
Рассчитывать на то, что люди сами просто берут и начинают этим заниматься – такое не получится. Поддержке предпринимательства даже на Западе уделяется огромное внимание. Там люди уже родились в условиях рыночной экономики. У нас нужно учить и показывать, как это можно делать. Экономически активные люди – это основное богатство государства. Малый бизнес является основным двигателем всех экономик развитых государств.
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«У людей надо развивать добрую зависть, чтобы они хотели быть успешными». Как открыть своё дело на селе
Успех в любом деле всегда зависит от первого шага. Тем более, если это бизнес. Тут, что называется, как запряжёшь, так и поедешь. Часто бывает, что у человека есть...
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