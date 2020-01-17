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«У людей надо развивать добрую зависть, чтобы они хотели быть успешными». Как открыть своё дело на селе

17.01.2020 12:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Успех в любом деле всегда зависит от первого шага. Тем более, если это бизнес. Тут, что называется, как запряжёшь, так и поедешь. Часто бывает, что у человека есть желание, энтузиазм, а вот куда их приложить – непонятно. Помочь начинающим – такова цель бизнес-инкубатора в деревне Комарово. Подробнее рассказываем о школе предпринимательства в программе «Центральный регион».

«У людей надо развивать добрую зависть, чтобы они хотели быть успешными». Как открыть своё дело на селе

Сюда приходят те, кто горит мечтой. Из Мядельского, Вилейского, Молодечненского районов. Кстати, есть резиденты из других областей Беларуси.

Центр образовался несколько лет назад и уже дал путёвку в жизнь не одному успешному делу. Дадим слово директору – Эдуарду Войцеховичу. Начнём с необычной фотовыставки.

«У людей надо развивать добрую зависть, чтобы они хотели быть успешными». Как открыть своё дело на селе

«У людей надо развивать добрую зависть, чтобы они хотели быть успешными». Как открыть своё дело на селе

Эдуард Войцехович, директор бизнес-инкубатора:
Мы подготовили фотографии – здесь представлена информация всех бизнес-предприятий, которые мы создали за последние полтора года. За это время мы создали 24 предприятия в 4 районах нашей республики. Потому что Комарово находится в равной удаленности от Мяделя, Постав, Сморгони и Островца. Исторически в Комарово было профессионально-техническое училище. Далее – образовательный центр. Вот мы и продолжаем дальше традиции обучения предпринимательскому делу.

Я бы даже сказал, здесь все стартапы успешные. Например, театр деревенский в агроусадьбе. Дальше – кафе, мини-кафе передвижное. Интересный проект – производство деревянных игрушек – очень модно, из экологического материала, и заказы у него не только по республике, но и за пределами.

«У людей надо развивать добрую зависть, чтобы они хотели быть успешными». Как открыть своё дело на селе

Что такое бизнес-инкубатор и как это работает. Он располагает некоторым количеством зданий и площадей, на которых и создаются предприятия. Как правило, это вышедшие из оборота хозпостройки.

«У людей надо развивать добрую зависть, чтобы они хотели быть успешными». Как открыть своё дело на селе

Эдуард Войцехович:
Мы организовали школу молодого предпринимателя, начинающего предпринимателя, люди здесь разных возрастов. Наши предприниматели прошли курс обучения на протяжении 4 месяцев примерно, потом была защита проектов, бизнес-плана. После этого самые успешные проекты получили поддержку финансовую – от 2 до 10 тысяч евро в эквиваленте примерно. Мы параллельно с ними создавали эти предприятия, помогали с точки зрения технологии, экономии, закупки товаров, услуг. В дальнейшем мы планируем развивать свою базу производственную и размещать здесь предприятия, которые были бы как бизнес-модели. Чтобы не только на словах учить, чтобы мы могли показывать, как организовывать производство.

«У людей надо развивать добрую зависть, чтобы они хотели быть успешными». Как открыть своё дело на селе

Такие живые модели уже есть. Здесь же, в Комарово, например, работает замечательная пекарня. Для местных жителей – и рабочие места, и свой фирменный бесподобный хлеб, и другие лакомства. Пример удачный. И многие уже хотят повторить.

Эдуард Войцехович:
Мы активно работаем с Раковом. Там православная церковь задумала организовать пекарню. Мы их консультируем и с точки зрения технологий, и что касается организации производства, закупки оборудования. Из других регионов к нам обращаются – из Брестской, Гомельской области. Мы стараемся помогать и развивать предпринимательство. Мы активно сотрудничаем с банками. Беларусбанк нас кредитует по программе «МОСТ». Это очень выгодное сотрудничество. Практически можно работать с беспроцентным кредитом. Наше предприятие получило такой кредит в объеме 60 тысяч рублей. Это не так-то и мало, чтобы постоянно иметь деньги в обороте, чтобы работать.

Потом мы сотрудничаем с различными ассоциациями предпринимательскими, которые находятся в Минске. Сотрудничаем с другими учебными заведениями. МЫ сотрудничаем с организацией, которая занимается тренингом и развитием предпринимательства. То есть мы стараемся использовать различный потенциал, чтобы развивать бизнес в сельской местности.

«У людей надо развивать добрую зависть, чтобы они хотели быть успешными». Как открыть своё дело на селе

Направленность именно на сельскую местность – главная фишка инкубатора. Задача – показать, что деревня – это не только аграрное хозяйство. Привлечь молодёжь. Здесь уверены: малый бизнес способен обеспечить и зарплату и уровень жизни по столичным меркам за пределами кольцевой дороги.

Эдуард Войцехович:
Мы будем активно заниматься в этом году, чтобы разместить здесь, у нас в бизнес-инкубаторе IT-компанию. Это не обязательно концентрировать в Минске или других больших городах. В мире везде за городом существуют такие учебные центры для развития предпринимательство. Мы хотим быть «первой ласточкой» у нас, в Беларуси и показать, что бизнес-школа может успешно работать в сельской местности.

От теории перейдём к конкретным примерам. Буквально через дорогу от инкубатора есть магазин. Он же – уютное кафе. Удобное место – самый центр. Продукты по карману местным жителям. И особенность деревенского быта – душевность. Эти три компонента дали успех стартапу. Сейчас хозяин планирует расширяться. Польза очевидная – в бюджет идут налоги, и даже люди из городов возвращаются в родные места. Работа же есть.

«У людей надо развивать добрую зависть, чтобы они хотели быть успешными». Как открыть своё дело на селе

Анастасия Бабич:
Я отучилась в Минске в колледже, отработала, а потом решила сюда. Здесь открывалась пекарня, потом попробовала себя на баре. Мне нравится общаться с людьми, работать.

Условия труда такие же, как в Минске?

Анастасия Бабич:
Я бы даже сказала, что лучше.

«У людей надо развивать добрую зависть, чтобы они хотели быть успешными». Как открыть своё дело на селе

Что нужно, в первую очередь, человеку, чтобы начать свой бизнес? Начальный капитал?

Эдуард Войцехович:
Развитие предпринимательства лежит в плоскости психологии. Необходимо, чтобы человек понял, для чего ему надо этим делом заниматься, изменить свой образ жизни. Для этого мы используем такое понятие как бизнес-модель, чтобы создать для человека образ желаемого будущего. Я ставлю себе цель и начинаю работать, развиваться. Конечно, без денег никакой бизнес не начнешь. Это тоже является важным условием. Законодательство в республике позволяет делать все, что только захотите, в рамках разумного. У людей надо развивать добрую зависть, чтобы они хотели быть успешными. А для этого им надо помогать.

Рассчитывать на то, что люди сами просто берут и начинают этим заниматься – такое не получится. Поддержке предпринимательства даже на Западе уделяется огромное внимание. Там люди уже родились в условиях рыночной экономики. У нас нужно учить и показывать, как это можно делать. Экономически активные люди – это основное богатство государства. Малый бизнес является основным двигателем всех экономик развитых государств.

«У людей надо развивать добрую зависть, чтобы они хотели быть успешными». Как открыть своё дело на селе

Люди в материале: Эдуард Войцехович
 
Теги: Минск
 
 
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Успех в любом деле всегда зависит от первого шага. Тем более, если это бизнес. Тут, что называется, как запряжёшь, так и поедешь. Часто бывает, что у человека есть...
 
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