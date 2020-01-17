Источник материала: Новости Волковыска

В городском поселке Красносельский Волковысского района молодой человек 1994 года рождения, осуществляя ремонт в квартире местного жителя, совершил еще и кражу. Все произошло в конце минувшего года, когда владелец жилплощади решил обновить интерьер и нанял мастера. На качество его работ никто не жаловался, однако гражданин не смог устоять перед соблазном совершить преступление.