В городском поселке Красносельский Волковысского района молодой человек 1994 года рождения, осуществляя ремонт в квартире местного жителя, совершил еще и кражу. Все произошло в конце минувшего года, когда владелец жилплощади решил обновить интерьер и нанял мастера. На качество его работ никто не жаловался, однако гражданин не смог устоять перед соблазном совершить преступление.
Подозреваемый увидел, что в квартире нанимателя хранится имущество, и решил забрать некоторые вещи себе. К делу подошел избирательно, в надежде, что факт хищения не вскроется. В итоге за время осуществления ремонтных работ пропали ноутбук, мобильный телефон, зимняя куртка. Но незамеченным молодому человеку остаться не удалось: вскоре после окончания ремонта хозяин обнаружил пропажу вещей. Единственным, кто имел доступ в квартиру, оказался тот самый мастер. У данного гражданина по месту жительства обнаружена похищенная техника, ранее он к уголовной ответственности не привлекался, его действиям дана правовая оценка,