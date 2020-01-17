Нашим землякам вручат премии Гродненского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира»

Источник материала: Ивьевский край

Их сегодня в торжественной обстановке из рук председателя правления ОО «Белорусский фонд мира» Максима Владимирович Мисько получат учащийся Юратишковского я/с-СШ Арсений Кевра и учащийся Боборовичского д/с-СШ Алексей Садовский.





А. Садовский





А. Кевра

Премия заслужена молодыми людьми в спорте и творчестве. Так, А. Кевра, в 2019 году победитель первенства Республики Беларусь по легкой атлетике, спартакиаде ДЮСШ Республики Беларусь по легкой атлетике. Он – активный участник волонтерского движения.

А. Садовский – победитель республиканского этапа конкурса «Калядная зорка», областного этапа конкурса детского творчества «Здравствуй, мир», республиканского конкурса «У словах-вобразах, у песнях вольнаплынных…».

Премия Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира» вручается уже 16 лет. За эти годы более 1600 школьников, учащихся и студентов гродненских государственных учебных заведений стали ее обладателями, и список лауреатов завтра пополнится 51 новыми достойными именами.

И. БУТУРЛЯ.