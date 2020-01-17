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Нашим землякам вручат премии Гродненского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира»

17.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Их сегодня в торжественной обстановке из рук председателя правления ОО «Белорусский фонд мира» Максима Владимирович Мисько получат учащийся Юратишковского я/с-СШ Арсений Кевра и учащийся Боборовичского д/с-СШ Алексей Садовский.

Нашим землякам вручат премии Гродненского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира»

А. Садовский

Нашим землякам вручат премии Гродненского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира»

А. Кевра

Премия заслужена молодыми людьми в спорте и творчестве. Так, А. Кевра, в 2019 году победитель первенства Республики Беларусь по легкой атлетике, спартакиаде ДЮСШ Республики Беларусь по легкой атлетике. Он – активный участник волонтерского движения.

А. Садовский – победитель республиканского этапа конкурса «Калядная зорка», областного этапа конкурса детского творчества «Здравствуй, мир», республиканского конкурса «У словах-вобразах, у песнях вольнаплынных…».

Премия Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира»  вручается уже 16 лет. За эти годы более 1600 школьников, учащихся и студентов гродненских государственных учебных заведений стали ее обладателями, и  список   лауреатов завтра  пополнится 51 новыми достойными именами.

И. БУТУРЛЯ.

 
 
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Их сегодня в торжественной обстановке из рук председателя правления ОО «Белорусский фонд мира» Максима Владимирович Мисько получат учащийся Юратишковского...
 
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