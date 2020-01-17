ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В белорусских школах появятся... замполиты

17.01.2020 13:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В штатном расписании школ вводится новая должность - завуч по военно-патриотическому воспитанию.

В белорусских школах появятся... замполиты
Завучи по военно-патриотическому воспитанию появятся в ближайшее время в белорусских школах, об этом свидетельствуют изменения в Едином квалификационном справочнике должностей служащих, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

"В обязанности такого руководителя будут входить, в частности, планирование, организация и осуществление на основании учебно-программной документации образовательной программы и требований санитарных норм и правил, гигиенических нормативов; воспитание обучающихся по военно-патриотическому направлению в учреждениях общего среднего образования", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что руководитель по военно-патриотическому воспитанию будет обеспечивать "реализацию идеологии в области обеспечения военной безопасности, в части, касающейся гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи". 

Кроме того в его обязанности входит формирование у юношей и девушек патриотического осознания и морально-психологических качеств, необходимых для защиты Отечества, а также обязательной подготовки граждан к военной службе.


В министерстве образования Беларуси агентству "Интерфакс-Запад" подтвердили информацию о данных изменениях.

"Действительно, такого рода специалисты будут работать в учреждениях образования", - сообщили там.

Изменения в Единый квалификационный справочник должностей служащих внесены постановлением №57 министерства труда и социальной защиты Беларуси от 21 ноября 2019 года.
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В штатном расписании школ вводится новая должность - завуч по военно-патриотическому воспитанию.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси утвержден план перехода на экоупаковку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика