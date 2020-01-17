Деньги в трубу

Россия с начала 2020 года существенно сократила экспорт нефти в Беларусь, не договорившись об условиях поставок и ценах на сырье, и Минск начал поиск альтернативных источников сырья.





Официальные предложения о покупке нефти для белорусских НПЗ были направлены, в частности, Казахстану и Азербайджану, Латвия заявила о заинтересованности в организации поставок морских партий нефти в Беларусь.





Углубление конфликта угрожает перебоями транзита российской нефти Urals по трубопроводу “Дружба” в Европу, как это уже случалось в 2007 году.









Разногласия сторон связаны с ценой.





По словам главы Беларуси Александра Лукашенко, “Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой”. При этом вице-премьер РФ Дмитрий Козак говорил, что “все договоренности - это частные коммерческие контракты” российских нефтяных компаний с белорусской стороной.





ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ

Российская нефть поступает в Беларусь на два НПЗ страны - Мозырский и Новополоцкий - без уплаты таможенной пошлины, так как обе страны входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).





Цена поставок российской нефти определяется по формуле, которая действовала без изменений с 2012 года и позволяла поставщикам и покупателям делить между собой сэкономленную пошлину. Так, в декабре 2019 года, согласно расчетам Рейтер, цена нефти Urals c поставкой на НПЗ Беларуси была примерно на $65 за тонну ниже цены на базисе FOB Приморск.





Структура ценовой формулы, согласно данным, полученным Рейтер от нефтетрейдеров, включала среднемесячную котировку североморской эталонной корзины Brent и усредненный среднемесячный дифференциал нефти российского сорта Urals.





Полученная величина пересчитывалась в доллары США за тонну, а затем к ней прибавлялась стоимость поставки от границы Беларуси до НПЗ страны и вычиталась экспортная таможенная пошлина.





Итоговая сумма корректировалась на дифференциал, зафиксированный сторонами. До конца прошлого года он составлял минус $3,70 за тонну.





Именно этот дифференциал, по сведениям трейдеров, хочет изменить Беларусь - примерно до $15 за тонну - тогда как российские нефтекомпании соглашаются не более чем на $6 за тонну.





КАРЕТА ПРЕВРАТИТСЯ В ТЫКВУ

Выгода для Беларуси за счёт нулевой пошлины на экспорт российской нефти постепенно сходит на нет по мере проведения в РФ налогового манёвра, предусматривающего постепенный отказ от пошлины для всего нефтеэкспорта, а не только в рамках ЕАЭС.





Так, с января 2020 года корректирующий коэффициент в формуле расчета ставок вывозной таможенной пошлины на нефть снизился до 0,667 с 0,833 в 2019 году, а сама пошлина - до $77,20 за тонну в январе с $90,5 за тонну в декабре 2019-го.





Тем не менее и при новом расчёте пошлины льготная цена на нефть для Беларуси сохранилась бы даже при использовании прежней формулы, оставшись, по расчётам Рейтер, примерно на $60 за тонну ниже цены сорта Urals на базисе FOB Приморск.





Однако к окончанию налогового манёвра в 2024 году цена для белорусских заводов оказалась бы уже выше цены Urals на базисе FOB Приморск на $16-$17 за тонну (оценка сделана для текущего уровня международных цен на нефть).









АЛЬТЕРНАТИВА БЕЗ ВАРИАНТОВ

Покупка морских партий Urals для поставки на НПЗ Беларуси вместо трубопроводных поставок потребует уплаты таможенной пошлины и в текущих условиях не может быть выгодной, говорят трейдеры.





Кроме пошлины белорусским покупателям придётся нести дополнительные затраты на доставку сырья из Приморска или Усть-Луги в прибалтийские порты, его перевалку и поставку на заводы страны железнодорожным транспортом.





Покупка альтернативных сортов сырья обойдется ещё дороже, полагают участники рынка. Казахстан и Азербайджан, к которым Минск обратился с просьбой о закупках сырья, продают партии своих сортов нефти дороже Urals.





Например, азербайджанский сорт Azeri Light в последние дни торгуется с премией выше $3 за баррель к датированному эталону, в то время как сорт CPC Blend с отгрузкой из российского порта Южная Озереевка предлагается со скидкой около $1 за баррель на базисе CIF Аугуста, показали данные в терминале Refinitiv Eikon. При этом сейчас скидка на Urals составляет около $1,5 за баррель к эталону.





В прошлом Беларусь неоднократно грозила Москве отказом от закупок Urals в пользу альтернативных сортов, и даже поставляла легкие сорта Santa Barbara и Azeri Light на свои заводы, однако поставки носили эпизодический и демонстративный характер.