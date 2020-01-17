ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Деньги в трубу

17.01.2020 15:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусь рассматривает несколько вариантов замены трубопроводных поставок российской нефти, но любой из них будет обходиться белорусским НПЗ существенно дороже нынешней схемы, показывают расчёты Рейтер, сделанные на основе данных источников в отрасли.

Деньги в трубу
Россия с начала 2020 года существенно сократила экспорт нефти в Беларусь, не договорившись об условиях поставок и ценах на сырье, и Минск начал поиск альтернативных источников сырья.

Официальные предложения о покупке нефти для белорусских НПЗ были направлены, в частности, Казахстану и Азербайджану, Латвия заявила о заинтересованности в организации поставок морских партий нефти в Беларусь.

Углубление конфликта угрожает перебоями транзита российской нефти Urals по трубопроводу “Дружба” в Европу, как это уже случалось в 2007 году.


Разногласия сторон связаны с ценой.

По словам главы Беларуси Александра Лукашенко, “Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой”. При этом вице-премьер РФ Дмитрий Козак говорил, что “все договоренности - это частные коммерческие контракты” российских нефтяных компаний с белорусской стороной.

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ

Российская нефть поступает в Беларусь на два НПЗ страны - Мозырский и Новополоцкий - без уплаты таможенной пошлины, так как обе страны входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Цена поставок российской нефти определяется по формуле, которая действовала без изменений с 2012 года и позволяла поставщикам и покупателям делить между собой сэкономленную пошлину. Так, в декабре 2019 года, согласно расчетам Рейтер, цена нефти Urals c поставкой на НПЗ Беларуси была примерно на $65 за тонну ниже цены на базисе FOB Приморск.

Структура ценовой формулы, согласно данным, полученным Рейтер от нефтетрейдеров, включала среднемесячную котировку североморской эталонной корзины Brent и усредненный среднемесячный дифференциал нефти российского сорта Urals.

Полученная величина пересчитывалась в доллары США за тонну, а затем к ней прибавлялась стоимость поставки от границы Беларуси до НПЗ страны и вычиталась экспортная таможенная пошлина.

Итоговая сумма корректировалась на дифференциал, зафиксированный сторонами. До конца прошлого года он составлял минус $3,70 за тонну.

Именно этот дифференциал, по сведениям трейдеров, хочет изменить Беларусь - примерно до $15 за тонну - тогда как российские нефтекомпании соглашаются не более чем на $6 за тонну.

КАРЕТА ПРЕВРАТИТСЯ В ТЫКВУ

Выгода для Беларуси за счёт нулевой пошлины на экспорт российской нефти постепенно сходит на нет по мере проведения в РФ налогового манёвра, предусматривающего постепенный отказ от пошлины для всего нефтеэкспорта, а не только в рамках ЕАЭС. 

Так, с января 2020 года корректирующий коэффициент в формуле расчета ставок вывозной таможенной пошлины на нефть снизился до 0,667 с 0,833 в 2019 году, а сама пошлина - до $77,20 за тонну в январе с $90,5 за тонну в декабре 2019-го.

Тем не менее и при новом расчёте пошлины льготная цена на нефть для Беларуси сохранилась бы даже при использовании прежней формулы, оставшись, по расчётам Рейтер, примерно на $60 за тонну ниже цены сорта Urals на базисе FOB Приморск.

Однако к окончанию налогового манёвра в 2024 году цена для белорусских заводов оказалась бы уже выше цены Urals на базисе FOB Приморск на $16-$17 за тонну (оценка сделана для текущего уровня международных цен на нефть).


АЛЬТЕРНАТИВА БЕЗ ВАРИАНТОВ

Покупка морских партий Urals для поставки на НПЗ Беларуси вместо трубопроводных поставок потребует уплаты таможенной пошлины и в текущих условиях не может быть выгодной, говорят трейдеры.

Кроме пошлины белорусским покупателям придётся нести дополнительные затраты на доставку сырья из Приморска или Усть-Луги в прибалтийские порты, его перевалку и поставку на заводы страны железнодорожным транспортом.

Покупка альтернативных сортов сырья обойдется ещё дороже, полагают участники рынка. Казахстан и Азербайджан, к которым Минск обратился с просьбой о закупках сырья, продают партии своих сортов нефти дороже Urals.

Например, азербайджанский сорт Azeri Light в последние дни торгуется с премией выше $3 за баррель к датированному эталону, в то время как сорт CPC Blend с отгрузкой из российского порта Южная Озереевка предлагается со скидкой около $1 за баррель на базисе CIF Аугуста, показали данные в терминале Refinitiv Eikon. При этом сейчас скидка на Urals составляет около $1,5 за баррель к эталону.

В прошлом Беларусь неоднократно грозила Москве отказом от закупок Urals в пользу альтернативных сортов, и даже поставляла легкие сорта Santa Barbara и Azeri Light на свои заводы, однако поставки носили эпизодический и демонстративный характер.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь рассматривает несколько вариантов замены трубопроводных поставок российской нефти, но любой из них будет обходиться белорусским НПЗ существенно дороже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые «хрущевки». В старых домах еще холодно и некомфортно, но это поправят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика