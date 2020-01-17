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Беларусь попала в топ-10 стран с жесткой интернет-цензурой по версии британских исследователей

17.01.2020 15:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британская исследовательская компания Comparitech составила рейтинг стран с наиболее жесткой цензурой в интернете. Беларусь попала в 10-ку худших. Об этом пишет dev.by.


Источник: comparitech.com

Список возглавила Северная Корея, которая набрала 10 из 10 возможных баллов. Чем выше балл, тем хуже, по мнению аналитиков, обстоит ситуация с цензурой. Всего впереди Беларуси оказалось только 5 стран: 9 очков у Китая, по 8 — у России, Ирана и Туркменистана.

Рейтинг составлялся по 5 критериям, таким как ограничение или блокировка торрентов, порнографии, политических СМИ, соцсетей и VPN-сервисов. Авторы составили карты по каждому из них.

Беларусь получила 7 баллов — столько же, сколько Турция, Пакистан, Оман, ОАЭ и Эритрея. В этой группе стран исследователи отметили схожие подходы к интернет-цензуре: здесь блокируется или запрещена порнография, сильной цензуре подвергаются политические СМИ и ограничиваются VPN-ы (кроме Пакистана и Эритреи).

Полную таблицу по всем проанализированным странам можно посмотреть здесь.

 
 
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Британская исследовательская компания Comparitech составила рейтинг стран с наиболее жесткой цензурой в интернете, и наша страна попала в десятку.
 
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