Рынок в Ждановичах ждет два переезда

– Вещи переезжают к «Миру моды», а плодоовощной рынок и бакалея – в Таборы, – пояснили в администрации Ждановичей. – Там будет новый Лебяжий. Вещи в Таборах тоже будут продаваться: часть действующих точек с одеждой и обувью отправятся туда.

Точной даты переезда Лебяжьего пока нет, пишет citydog.by.