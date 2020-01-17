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Рынок в Ждановичах ждет два переезда
17.01.2020 16:01 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
– Вещи переезжают к «Миру моды», а плодоовощной рынок и бакалея – в Таборы, – пояснили в администрации Ждановичей. – Там будет новый Лебяжий. Вещи в Таборах тоже будут продаваться: часть действующих точек с одеждой и обувью отправятся туда.
Точной даты переезда Лебяжьего пока нет,
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Торговый городок Лебяжий, который минчане называют «Жданами», скоро разделят на две части. Одна переместится на новую площадку в деревне Таборы, а другая – к...
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