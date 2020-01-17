19 января — Крещение Господне

Источник материала: Маяк Преднепровья

19 января, православные христиане встречают Большой двунадесятый праздник Богоявления, или Крещения Господня. Каковы его традиции и особенности, «МП» рассказывает Благочинный Быховского округа, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы, протоиерей Николай:

— Крещение Господне — один из великих праздников, установленный в память крещения Господа Иисуса Христа в реке Иордан в возрасте тридцати лет. Праздник Крещения Господня также называется Богоявлением, потому что во время крещения Бог явил (показал) Себя людям, что Он есть Пресвятая Троица, именно: Бог Отец говорил с неба, воплотившийся Сын Божий крестился, а Дух Святой сошел в виде голубя. Накануне праздника установлен однодневный пост. Этот постный день называется Сочельником.

В память того, что Спаситель Своим крещением освятил воду, в этот праздник бывает Водосвятие (освящение воды).

На Крещение люди посещают церковь, молятся, запасаются святой водой, поздравляют родных и близких с праздником. Освященная в этот день вода обладает особыми свойствами, способна вылечить даже серьезные болезни. Если человек с верой и благоговением потребляет освященную воду, то она способна очистить душу и тело. Запасаться святой водой стоит на целый год, ее нужно принимать с молитвой по утрам натощак.

Праздничные богослужения

Накануне праздника Крещения, 18 января, после Божественной литургии и Великой вечерни, в 12 часов состоится Великое освящение воды. А в 17.00 начнется торжественная служба — Всенощное бдение.

19 января в 8.30 в Свято-Вознесенском женском монастыре пройдет Божественная литургия Василия Великого. После окончания службы пройдет освящение воды и ее раздача.

19 января в 9.00 в Троицком храме и в храме в честь Всемилостивого Спаса пройдут Божественные литургии, после которых начнется Великое освящение воды.

В 12.00 освящение воды пройдет возле магазина «Околица» в микрорайоне Колос.

В 13.00 освящение воды состоится в агрогородке Следюки, возле строящегося храма.

В 13.40 освящение воды состоится в агрогородке Грудиновка, возле поклонного Креста.

Где можно купаться на Крещение

Окунаться в воду разрешается только в специально оборудованных местах. В Быховском районе — это купель на территории Свято-Вознесенского женского монастыря агрогородка Барколабово.