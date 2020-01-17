В ООО «АйПауэр» назвали дату, время и условия предоставления документации для проведения ОЭЭ

Источник материала: Виртуальный Брест

Информирование о дате, времени и условиях предоставления документации для проведения общественной экологической экспертизы по объекту строительства: «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт» (далее Проектной документации)





В рамках опубликованного 30.12.2019 уведомления ООО «АйПауэр» «О проведении общественной экологической экспертизы» (далее Уведомление), руководствуясь абзацем 2 п.2 и п.6 Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1592 от 29.10.2010 (далее Положение) в адрес Заказчика (ООО «АйПауэр») поступили заявления от инициаторов на проведение общественной экологической экспертизы Проектной документации.

В связи с поступлением в адрес Заказчика более двух заявлений об инициировании общественной экологической экспертизы, в соответствие с п.7 Положения информируем широкую общественность и заявителей о дате, времени и условиях предоставления документации.

Дата предоставления документации: 21.01.2020

Время предоставления документации: с 11.00 до 16.00 (время для заявителей индивидуально, указано в личных уведомлениях)

Место предоставления документации: офисное помещение ООО «АйПауэр», г. Брест, ул. Пионерская, д. 52, офис 608

Условия предоставления документации: