В ООО «АйПауэр» назвали дату, время и условия предоставления документации для проведения ОЭЭ

Информирование о дате, времени и условиях предоставления документации для проведения общественной экологической экспертизы по объекту строительства: «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт» (далее Проектной документации)
В рамках опубликованного 30.12.2019 уведомления ООО «АйПауэр» «О проведении общественной экологической экспертизы» (далее Уведомление), руководствуясь абзацем 2 п.2 и п.6 Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1592 от 29.10.2010 (далее Положение) в адрес Заказчика (ООО «АйПауэр») поступили заявления от инициаторов на проведение общественной экологической экспертизы Проектной документации.
В связи с поступлением в адрес Заказчика более двух заявлений об инициировании общественной экологической экспертизы, в соответствие с п.7 Положения информируем широкую общественность и заявителей о дате, времени и условиях предоставления документации.
Дата предоставления документации: 21.01.2020
Время предоставления документации: с 11.00 до 16.00 (время для заявителей индивидуально, указано в личных уведомлениях)
Место предоставления документации: офисное помещение ООО «АйПауэр», г. Брест, ул. Пионерская, д. 52, офис 608
Условия предоставления документации:
В соответствии с п.8 Положения Заказчиком на общественную экологическую экспертизу предоставляется инициаторам пакет документов, аналогичный тому, который необходим для проведения государственной экологической экспертизы проектной документации (пункт 3.9 Единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 №156);
Для целей общественной экологической экспертизы заявителям (инициаторам) будут предоставлены проектные решения по объекту строительства в комплексе в целом: проектные решения, согласованные заключениями государственной строительной и государственной экологической экспертизы в 2018-2019 годах, по результатам которых осуществлялся процесс приемки объекта строительства в эксплуатацию, а также изменения и дополнения в проектную документацию, не прошедшие государственную экологическую экспертизу, разработанные в 2019 году в связи с не достижением отдельных проектных показателей. Указанные изменения и дополнения разрабатывались с учетом замечаний органа государственной экологической экспертизы, которые указаны в его заключении №2757/2019 от 16.07.2019;
В соответствии с п. 8 Положения передача Проектной документации заказчиком инициаторам оформляется актом приемки-передачи по установленной форме;
В целях выполнения требований, изложенных в п.10 Положения, наряду с подписанием акта приемки-передачи, инициаторы подписывают соглашение или обязательство о неразглашении сведений, полученных в результате изучения представленной для общественной экологической экспертизы Проектной документации, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством об авторском праве;
По результатам проведения общественной экологической экспертизы Проектная документация, переданная на бумажном носителе, должна быть возвращена заказчику в полном объеме. Инициатор обязан обеспечить сохранность Проектной документации и несет за это ответственность, установленную законодательством (п. 10 Положения);
Передача проектной документации осуществляется лично заявителю;
Доступ в место передачи Проектной документации разрешается только инициаторам при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя.