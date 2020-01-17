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В Быховском районе пройдет акция «Безопасность – в каждый дом!»

17.01.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В Быховском районе пройдет акция «Безопасность – в каждый дом!»Республиканская профилактическая акция «Безопасность – в каждый дом!» пройдет в Быховском районе.

Пожар в квартире или доме в большинстве случаев – результат беспечности и пренебрежения элементарными правилами безопасности. В ушедшем 2019 году на территории района произошло 43 пожара, на которых погибло 7 человек. Причиной подавляющего большинства произошедших ЧС явился человеческий фактор, именно поэтому цель акции – донести до как можно большего числа людей информацию о том, что только повышение культуры безопасной жизнедеятельности способно исправить сложившуюся ситуацию с пожарами и гибелью людей от них.

Акция, которая продлится с 20 января по 20 февраля, пройдет в пять этапов. В рамках первого этапа спасатели совместно с сотрудниками органов внутренних дел проведут профилактическую работу с гражданами склонными к злоупотреблению спиртными напитками, затем профилактическая работа с населением продолжится на базе территориальных центров социального обслуживания населения, в рамках третьего этапа различные тематические мероприятия запланированы в выпускных классах учреждений образования района. Также спасатели уделят внимание и работникам организаций и предприятий, а на завершающем пятом этапе 20 февраля акция будет организована в местах массового пребывания людей.

Организаторами мероприятий, запланированных в рамках акции, станут не только работники МЧС, но и заинтересованные субъекты профилактики, а так же активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.

Старший инспектор сектора пропаганды и

взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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Республиканская профилактическая акция «Безопасность – в каждый дом!» пройдет в Быховском районе. Пожар в квартире или доме в большинстве случаев
 
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