Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня? 17 января 2020 года, руководители предприятий ЖКХ города навестили своих подопечных Центра коррекционно- развивающего обучения и реабилитации "Стимул".





Несмотря на то, что республиканская акция "Наши дети" официально завершилась 10 января, коммунальники по многолетней традиции пришли в гости к детям с особенностями психофизического развития именно сейчас.





Детишки до 13 января были на каникулах и безусловно тоже ждали подарков от взрослых. В праздничном мероприятии принял участие генеральный директор КУМПП " Брестское городское ЖКХ" Сильченко И.В.





Вручая детям подарки (конфеты, развивающие игры и специально пошитые для детишек спортивные костюмы) Игорь Викторович отметил, что помощь предприятий ЖКХ данному учреждению, как и прежде, не будет ограничиваться данной акцией! Директор центра "Стимул" Наталья Дутова поблагодарила шефов за особое внимание к учреждению. Благодаря предприятию "Брестводоканал" на территории центра появилась своя теплица. Теперь дети имеют возможность на практических занятиях изучать и наблюдать за процессом выращивания сельхозкультур.