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Руководители предприятий ЖКХ города навестили детей в ЦКРОиР "Стимул"

17.01.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня? 17 января 2020 года, руководители предприятий ЖКХ города навестили своих подопечных Центра коррекционно- развивающего обучения и реабилитации "Стимул".

Руководители предприятий ЖКХ города навестили детей в ЦКРОиР "Стимул"

Несмотря на то, что республиканская акция "Наши дети" официально завершилась 10 января, коммунальники по многолетней традиции пришли в гости к детям с особенностями психофизического развития именно сейчас.

Руководители предприятий ЖКХ города навестили детей в ЦКРОиР "Стимул"

Детишки до 13 января были на каникулах и безусловно тоже ждали подарков от взрослых. В праздничном мероприятии принял участие генеральный директор КУМПП " Брестское городское ЖКХ" Сильченко И.В.

Руководители предприятий ЖКХ города навестили детей в ЦКРОиР "Стимул"

Вручая детям подарки (конфеты, развивающие игры и специально пошитые для детишек спортивные костюмы) Игорь Викторович отметил, что помощь предприятий ЖКХ данному учреждению, как и прежде, не будет ограничиваться данной акцией! Директор центра "Стимул" Наталья Дутова поблагодарила шефов за особое внимание к учреждению. Благодаря предприятию "Брестводоканал" на территории центра появилась своя теплица. Теперь дети имеют возможность на практических занятиях изучать и наблюдать за процессом выращивания сельхозкультур.

 
 
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  Сегодня? 17 января 2020 года, руководители предприятий ЖКХ города навестили своих подопечных Центра коррекционно- развивающего обучения и реабилитации "Стимул". ...
 
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