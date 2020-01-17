Чествование лучших: Лукашенко вручил госнаграды

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вручил государственные награды. Лучших специалистов разных сфер пригласили во Дворец независимости, передает телеканал «МИР 24».

«Воплощая в жизнь свои самые амбициозные планы, они вдохновляют соотечественников на новые свершения. Быть лидером в своей сфере – великая ответственность и огромный ежедневный труд. Государственное признание – это высокое доверие. И я убежден, что вы еще не раз оправдаете его новыми достижениями во благо своего Отечества», – заявил глава Беларуси.