ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чествование лучших: Лукашенко вручил госнаграды

17.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вручил государственные награды. Лучших специалистов разных сфер пригласили во Дворец независимости, передает телеканал «МИР 24».

«Воплощая в жизнь свои самые амбициозные планы, они вдохновляют соотечественников на новые свершения. Быть лидером в своей сфере – великая ответственность и огромный ежедневный труд. Государственное признание – это высокое доверие. И я убежден, что вы еще не раз оправдаете его новыми достижениями во благо своего Отечества», – заявил глава Беларуси.

Лукашенко награждал мастеров спорта, деятелей культуры, артистов, а также работников сельского хозяйства - всего около 40 человек. Помимо наград гостей еще ждала экскурсия по культурному центру.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Беларуси награждал мастеров спорта, деятелей культуры, артистов, а также работников сельского хозяйства - всего около 40 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Куча гильз с полигона прямо у дороги лежала». Что говорят о владельце участка в Барановичах, где произошел взрыв
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика