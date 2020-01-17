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Чествование лучших: Лукашенко вручил госнаграды
17.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вручил государственные награды. Лучших специалистов разных сфер пригласили во Дворец независимости, передает телеканал «МИР 24».
Лукашенко награждал мастеров спорта, деятелей культуры, артистов, а также работников сельского хозяйства - всего около 40 человек. Помимо наград гостей еще ждала экскурсия по культурному центру.
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Глава Беларуси награждал мастеров спорта, деятелей культуры, артистов, а также работников сельского хозяйства - всего около 40 человек.
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