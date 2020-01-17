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Сбор подарков для детей из хосписов продлится до 20 января

17.01.2020 17:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сбор подарков для детей из хосписов продлится до 20 января
Фото из открытых источников

До 20 января проходит благотворительная акция «В ожидании Рождественских чудес». Минское Добровольческое движение помощи онкопациентам организовало сбор подарков для 1700 детей из хосписов и домов ребенка с паллиативными палатами всех регионов Беларуси.

На сайте www.daridobrovolets.by размещены имена болеющих детей, их возраст и то, что маленький человек хотел бы получить к Рождеству, что нравится или будет полезно. Это может быть развивающая игрушка, мягкий плед, добрая книга или «зеленая рубашка в клеточку» - все индивидуально.

Любой желающий может забронировать на сайте определенный подарок для определенного ребенка, купить эту вещь в любом магазине и в течение 3 дней привезти на добровольческий склад по адресу: г. Минск, ул. Железнодорожная, район дома 23 Г. Пункт приема подарков работает с 18.00 до 20.00 по будням и с 9.00 до 17.00 - по выходным. 

На Святках, с 7 по 19 января, добровольцы развозят подарки по стране. При желании  участники акции, дарители, могут отправиться с ними или оказать автопомощь для доставки подарков в разные города Беларуси.

Акция «В ожидании Рождественских чудес» проходит уже в 4-й раз. В 2016 году минские добровольцы собрали 603 подарка, в 2017 - 1771 подарок, в 2018 - 1817 подарков.

Организаторы уверены, что проект важен не только для тех, кто получает поздравление, болеющих детей, но и для тех, кто дарит. Особенно это ценно для детей, которые вместе с взрослыми выбирают подарок не себе, даже не другу, а незнакомому ребенку – так без теорий и нотаций в детях рождается чуткость, забота о ближнем, сострадание и милосердие.

 
Теги: Минск
 
 
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Организаторы уверены, что проект важен не только для тех, кто получает поздравление, болеющих детей, но и для тех, кто дарит.
 
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