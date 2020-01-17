ЕРИП и банки тестируют аутентификации по голосу и лицу. Как это будет работать

Источник материала: Tut.by

ЕРИП в прошлом году анонсировал проект по биометрической аутентификации пользователей — с помощью голоса и изображения лица. Осенью стало известно, какие банки будут участвовать в пилотном проекте. Сейчас в межбанковской системе идентификации (МСИ) уже можно сохранить свои биометрические шаблоны, а Нацбанк на днях утвердил инструкцию о проведении процедур удаленной идентификации. Правда, воспользоваться всем этим по назначению пока еще нельзя. FINANCE.TUT.BY выяснял, когда система все-таки заработает.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Межбанковская система идентификации появилась в Беларуси несколько лет назад, она работает на базе ЕРИП. Банки выгружают в нее информацию о своих клиентах. А человек, один раз зарегистрировавшись в МСИ, с ее помощью может заходить в интернет-банкинг различных банков и дистанционно пользоваться их услугами (например, заказать карту или открыть вклад).

Сейчас войти в интернет-банкинг через МСИ можно с помощью идентификационного номера и пароля. А весной прошлого года ЕРИП анонсировал внедрение биометрической аутентификации по лицу и по голосу. Уже известно, что в пилотном проекте участвуют три банка. На данном этапе сохранить свои биометрические шаблоны в личном кабинете в МСИ уже можно, а воспользоваться ими, чтобы зайти в интернет-банкинг какого-либо из этих банков, — пока нет.

Как сохранить биометрические данные в межбанковской системе идентификации

Пока сделать это можно только на компьютере, с телефона создание биометрических шаблонов не работает. После входа в личный кабинет в МСИ нужно выбрать в меню слева пункт «Биометрические данные». На открывшейся странице вам предложат записать два биометрических шаблона — лица и голоса. Система дает несколько советов, как сделать это правильно. Например, не наклонять и не поворачивать голову, соблюдать обычную интонацию и темп голоса. Система также предупреждает, что на работу биометрических алгоритмов распознавания может повлиять шум, челка, солнцезащитные очки, борода или головные уборы.



Скриншот сайта МСИ

Чтобы записать биометрический шаблон лица, нужно включить веб-камеру и сделать снимок так, чтобы лицо попало в овал на экране. А для записи шаблона голоса необходимо назвать цифры: сначала от 0 до 9, потом от 9 до 0, а потом еще один набор цифр в случайном порядке.



Скриншот сайта МСИ

Если что-то не получилось, шаблон можно перезаписать. Можно удалить и уже сохраненные биометрические шаблоны. После этого остается поставить галочку на пункте «авторизация с помощью биометрических данных» в разделе «Безопасность и вход».

Когда заработает биометрическая аутентификация

Предполагается, что в пилотном режиме биометрическая аутентификация в МСИ будет работать в трех банках — Банке БелВЭБ, Приорбанке и БПС-Сбербанке. Пока система еще дорабатывается.

— Функционал находится в тестовом режиме со стороны коммерческих банков и АИС «Расчет». После проведения комплексного тестирования функционал биометрической аутентификации станет доступным для физических лиц, клиентов коммерческих банков Беларуси, — рассказал Максим Смоляков, директор департамента инновационного развития Банка БелВЭБ. — На данный момент все владельцы личных кабинетов пользователя МСИ могут заполнить свои шаблоны биометрических данных, которые могут быть использованы в будущем после того, как данная услуга перейдет в промышленную эксплуатацию.

По информации FINANCE.TUT.BY, биометрическая аутентификация заработает не раньше середины февраля.