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ЕРИП и банки тестируют аутентификации по голосу и лицу. Как это будет работать
Источник материала: Tut.by
ЕРИП в прошлом году
Межбанковская система идентификации появилась в Беларуси несколько лет назад, она работает на базе ЕРИП. Банки выгружают в нее информацию о своих клиентах. А человек, один раз
Сейчас войти в интернет-банкинг через МСИ можно с помощью идентификационного номера и пароля. А весной прошлого года ЕРИП
Как сохранить биометрические данные в межбанковской системе идентификации
Пока сделать это можно только на компьютере, с телефона создание биометрических шаблонов не работает. После входа в личный кабинет в МСИ нужно выбрать в меню слева пункт «Биометрические данные». На открывшейся странице вам предложат записать два биометрических шаблона — лица и голоса. Система дает несколько советов, как сделать это правильно. Например, не наклонять и не поворачивать голову, соблюдать обычную интонацию и темп голоса. Система также предупреждает, что на работу биометрических алгоритмов распознавания может повлиять шум, челка, солнцезащитные очки, борода или головные уборы.
Чтобы записать биометрический шаблон лица, нужно включить веб-камеру и сделать снимок так, чтобы лицо попало в овал на экране. А для записи шаблона голоса необходимо назвать цифры: сначала от 0 до 9, потом от 9 до 0, а потом еще один набор цифр в случайном порядке.
Если что-то не получилось, шаблон можно перезаписать. Можно удалить и уже сохраненные биометрические шаблоны. После этого остается поставить галочку на пункте «авторизация с помощью биометрических данных» в разделе «Безопасность и вход».
Когда заработает биометрическая аутентификация
Предполагается, что в пилотном режиме биометрическая аутентификация в МСИ будет работать в трех банках — Банке БелВЭБ, Приорбанке и БПС-Сбербанке. Пока система еще дорабатывается.
— Функционал находится в тестовом режиме со стороны коммерческих банков и АИС «Расчет». После проведения комплексного тестирования функционал биометрической аутентификации станет доступным для физических лиц, клиентов коммерческих банков Беларуси, — рассказал Максим Смоляков, директор департамента инновационного развития Банка БелВЭБ. — На данный момент все владельцы личных кабинетов пользователя МСИ могут заполнить свои шаблоны биометрических данных, которые могут быть использованы в будущем после того, как данная услуга перейдет в промышленную эксплуатацию.
По информации FINANCE.TUT.BY, биометрическая аутентификация заработает не раньше середины февраля.
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