У Лукашенко появилась молодая секретарша

Решение принято 17 января на заседании Исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси.













Полина Головина сменила на этом посту Георгия Катулина, который с 2017 по 2019 год являлся генеральным секретарем НОК Беларуси на общественных началах.





Кандидатура Полины Головиной предложена главой государства, президентом НОК Беларуси Александром Лукашенко.





Основными функциями генерального секретаря НОК Беларуси являются обеспечение международной деятельности НОК Беларуси, взаимодействие с Международным олимпийским комитетом (МОК), Европейскими олимпийскими комитетами (ЕОК), Ассоциацией национальных олимпийских комитетов (АНОК), международными спортивными федерациями и иными организациями олимпийского движения.





Как отметил в ходе заседания первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко, Георгий Катулин и далее будет активно участвовать в деятельности Национального олимпийского комитета, передавать свой опыт.





Полина Головина отметила в своем выступлении перед членами исполкома, что в ее новой работе важно сохранить наработки и достижения, которые есть у Национального олимпийского комитета.





"Со своей стороны приложу усилия, чтобы привнести современные тенденции в развитие олимпийского движения", — отметила она.





В ходе заседания исполкома 17 января рассмотрены также вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью НОК.









Членами исполкома НОК Беларуси утвержден официальный поставщик спортивной экипировки общего назначения для обеспечения делегации Республики Беларусь на XXXII летние Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония). Таким поставщиком будет являться белорусское предприятие "Соло-Пинск".





Справочно: Полина Головина в 2012 году окончила Минский государственный лингвистический университет по специальности лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (связи с общественностью), владеет английским и немецким языками.





С 2016 года работает генеральным секретарем РОО "Белорусская федерация парусного спорта" и занимается организацией и осуществлением работы по развитию международных отношений в области парусного спорта.



